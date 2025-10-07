El plazo para que lleguen a Asturias trenes que compitan con Renfe se alarga y esta es la causa

Nuevos detalles sobre el proceso que ha relanzado Adif Alta Velocidad para atraer competidores a Renfe en los tres corredores que unen ... Madrid con Galicia, Cádiz-Huelva y Asturias-Cantabria. El objetivo es acordar con los operadores acuerdos marco que fijen las frecuencias y condiciones durante un número determinado de años.

Tras un año de parón, Adif reinició el proceso enviando una propuesta de condiciones a los interesados, al objeto de pulsar sus planteamientos. El objetivo que había declarado era firmar a finales de 2027 los nuevos contratos. En la documentación remitida se precisa –tal como adelanta 'El Economista'– que los nuevos acuerdo marco entrarían en vigor con los horarios de servicio que se activan el 12 de diciembre de 2028. Con todo, concede un plazo adicional de cinco años a los aspirantes para que efectivamente pongan sus trenes a circular en la ruta por la que opten, lo que podría provocar que a las estaciones asturianas no llegase la competencia efectiva hasta finales de 2033.

Esa facilidad casa con la realidad del mercado. Ninguno de los aspirantes disponen ahora de trenes de rodadura desplazable, imprescindibles para cubrir la línea Madrid-Gijón. Si las opciones de negocio se van consolidando tendrán que comprar unidades. Solo Talgo y CAF fabrican unidades de este tipo y ambos tienen una amplia cartera de pedidos.

Para amortiguar la demora en acceder a un mercado con competencia y, en consecuencia, billetes más económicos, el Principado viene reclamando algún tipo de subvención a la ruta. Desde el Ministerio de Transportes se ha sido remiso a entrar en esa discusión, dejando que el tiempo pase. Lo cierto es que tras años donde Ouigo e Iryo redujeron sus tarifas para hacerse con cuota de mercado, se empieza a observar un repunte de las mismas para equilibrar sus propias finanzas.