Interior de uno de los trenes de Iryo que compiten con Renfe. EFE
Transportes en Asturias

El plazo para que lleguen a Asturias trenes que compitan con Renfe se alarga y esta es la causa

El borrador de condiciones que Adif ha remitido a los aspirantes les da margen para que puedan contratar la fabricación de nuevas unidades

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 17:20

Nuevos detalles sobre el proceso que ha relanzado Adif Alta Velocidad para atraer competidores a Renfe en los tres corredores que unen ... Madrid con Galicia, Cádiz-Huelva y Asturias-Cantabria. El objetivo es acordar con los operadores acuerdos marco que fijen las frecuencias y condiciones durante un número determinado de años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

