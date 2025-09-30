El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un maquinista de Ouigo observa un tren Avlo que opera Renfe en la estación de Valladolid. EFE
Transportes en Asturias

Adif retrasa a finales de 2027 el acuerdo que abrirá Asturias-Madrid a la competencia de Renfe

Remite a los rivales de la operadora pública las 24 frecuencias diarias a las que pueden optar entre Asturias y Cantabria cuando las empresas logren trenes aptos para la ruta

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:31

Adif Alta Velocidad desbloqueó este martes el proceso para negociar acuerdos marco que faciliten la llegada de competidores de Renfe en el tráfico ... de viajeros de el corredor Asturias-Madrid.

