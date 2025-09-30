Adif retrasa a finales de 2027 el acuerdo que abrirá Asturias-Madrid a la competencia de Renfe

Adif Alta Velocidad desbloqueó este martes el proceso para negociar acuerdos marco que faciliten la llegada de competidores de Renfe en el tráfico ... de viajeros de el corredor Asturias-Madrid.

En puridad toda la red está liberalizada para los movimientos de larga distancia. Alsa podría poner un tren entre Gijón y Madrid este 1 de octubre. El problema es que el ferrocarril es un medio más caro y rígido de operar que el autocar o el avión, por eso los inversores requieran tener garantizadas unas condiciones a medio plazo para recuperar el coste inicial. De ahí los acuerdos marco, que se vienen firmado por cinco años ampliables otros cinco.

En octubre de 2024 el gestor de la red dio el pistoletazo de salida, concretando que en esta segunda fase de acuerdos marco ofertaba entrar en Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. Adif metió a Asturias y a Cantabria en el mismo paquete, ofreciendo un total de 24 surcos o frecuencias diarias a los interesados. Los aspirantes tienen libertad para presentar el plan de negocio que quieran; Adif no les obligará a operar con los dos destinos.

Aquella información preliminar llegó tras años de sondeo al sector. La cosa parecía lanzada y, según especificaba Adif, la idea era concretar más las condiciones de la puja en el trimestre de 2025, al objeto de firmar los contratos marco «a finales de 2026».

Sin embargo luego paralizó de nuevo el proceso. Tras casi un año de estancamiento, este 30 de septiembre cumplió la promesa de reactivar el tema en septiembre, remitiendo a los operadores «la propuesta de oferta de capacidad marco». Se trata de un borrador «para que puedan hacer sus observaciones». Tras este proceso de audiencia, «lo siguiente será publicar una actualización de la Declaración de Red para el 2026, lo que ya permitirá formular peticiones de capacidad a las operadores». Ahora se espera concluir «a finales de 2027 con la firma de esos acuerdos marco».

Además de Ouigo e Iryo, está interesado en entrar en el sector Ecorail, sociedad participada por Alsa. La dificultad que encuentran todos para las rutas propuestas es que se precisa de trenes de rodadura desplazable, algo que solo producen CAF y Talgo, fabricantes al límite de su capacidad. Eso podría demorar su llegada efectiva al corredor hasta 2030.

Ante esa realidad el Principado viene solicitando algún tipo de subvención a los billetes mientras no llegue la competencia, y las empresas demandan que Renfe les alquile trenes para adelantar sus operaciones.