El PP de Asturias quiere sentar a la ministra de Transición en la comisión del accidente de la mina de Cerredo

Una vicepresidenta del Gobierno de España, tres consejeros del actual Ejecutivo autonómico, otros tres exconsejeros, agentes medioambientales, los responsables de las empresas y los supervivientes ... de la tragedia. Esa es la lista de comparecientes que el Partido Popular de Asturias ha pedido para que declaren en la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo, ocurrido el pasado 31 de marzo y en el que fallecieron, como consecuencia de una explosión de grisú, cinco mineros. Una lista de citaciones dada a conocer este sábado por el diputado del PP, Rafael Alonso, y que está encabezada, como decíamos, por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Justa, Sara Aagesen.

Justifican los populares la presencia de la ministra del Gobierno de Pedro Sánchez en la citada comisión en la necesidad de que explique las ayudas reconocidas por la Administración central a las empresas de la explotación -propiedad de Blue Solving- a pesar de las denuncias de extracción ilegal de carbón que, como Sara Aagesen reconoció recientemente en el Senado, había recibido su ministerio y trasladado al Gobierno del Principado.

Cargos socialistas

Rafael Alonso explicó que su partido «llamará a todos los cargos públicos socialistas» que tienen y tuvieron responsabilidades relacionadas con el servicio de minas y con todas las actividades llevadas a cabo en el Grupo Cerredo. También quiere que declaren ante la comisión inspectores, agentes medioambientales, miembros de la Comisión de Seguridad Minera y de la Brigada de Salvamento Minero, los heridos y atendidos en el día del accidente y los responsables de las empresas y sus directores facultativos.

Además de la ministra de Transición, en la lista de cargos públicos y políticos que pide que comparezcan se encuentran tres consejeros del actual Gobierno asturiano. Se trata del actual responsable de Industria, Borja Sánchez, que ha asumido las competencias de Industria tras la dimisión de Belarmina Díaz, la consejera del ramo en el momento del accidente, y los consejeros de Movilidad. Medio Ambiente Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y Medio Rural, Marcelino Marcos. Este último, explica el diputado del PP, por su vinculación con el servicio de montes y gestión forestal, ya que la guardería rural también hizo advertencia de irregularidades en la mina de Cerredo.

Además de estos tres miembros del Consejo de Gobierno del Principado, también serán citados por el Partido Popular los tres anteriores consejeros de Industria: Enrique Fernández, en la actualidad presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, presidenta del Puerto de Gijón tras su salida del Gobierno en enero pasado, y Belarmina Díaz. También completan la lista los viceconsejeros de Industria y los directores generales del ramo.

«Que no sea un postureo de Barbón»

En su comparecencia de este sábado en la sede del PP de Asturias, Rafael Alonso reclamó al presidente del Principado, Adrián Barbón, que colabore abiertamente con los trabajos de la comisión «para que quede claro que no tiene nada que ocultar y muestre de verdad su compromiso con la familia minera de la que tanto presume y también que aquello de aclarar todo, caiga quien caiga, y regenerar sea de verdad una realidad y no mero postureo que oculte la extracción ilegal de carbón en Asturias», dijo. También recriminó Rafael Alonso que el plazo para solicitar comparecencias en la comisión de investigación concluya antes de recibir la información solicitada: «La izquierda habla de transparencia y agilidad, pero desde luego no es riguroso hacer peticiones de comparecientes a tanto alzado, que es a lo que nos obliga la decisión adoptada, y todo por comenzar las comparecencias en el mes de julio; sería más riguroso iniciarlas ese mes si es posible y no de forma imperativa, buscando el único objetivo de concluir las investigaciones cuanto antes, porque hasta la conclusión de los trabajos tiene fecha», lamentó Rafael Alonso.