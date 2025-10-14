El PP de Asturias pide en Bruselas modificar la propuesta de Ecosistemas Marinos

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se reunió ayer en Bruselas con el Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para exponer las ... principales preocupaciones del sector pesquero asturiano, y advertir sobre el impacto que tendría el actual plan europeo para la protección de los Ecosistemas Marinos Vulnerables.

Acompañado por el diputado autonómico Luis Venta, y la eurodiputada Susana Solís, Queipo pidió al comisario que excluya el palangre de fondo del plan, ya que su prohibición en el caladero asturiano «pondría en riesgo al 80% de la flota», formada principalmente por embarcaciones artesanales de menos de 12 metros.

«Estamos hablando de un arte que no deja huella marina y que es esencial para capturas como merluza, besugo, virrey o abadejo», señaló. En ese sentido, calificó de «auténtico disparate» aplicar restricciones generalizadas a una modalidad que no es agresiva con los fondos marinos y que constituye una de las principales fuentes de actividad para las villas marineras de Asturias.

Queipo subrayó la receptividad del comisario y aprovechó el encuentro para invitarle a visitar Asturias y conocer de primera mano la realidad del sector. «Queremos que vea cómo faenan nuestros pescadores, cómo viven nuestras cofradías, y por qué esta flota debe tener futuro», afirmó. El dirigente popular lamentó también la ausencia del Gobierno del Principado en la defensa del sector.