El PP pide la dimisión de Adriana Lastra por su postura sobre el peaje del Huerna La delegada del Gobierno dice que el Gobierno central también está en contra de esta concesión pero que no puede anularla «simplemente por razones políticas» y Queipo responde que, en ese caso, «por razones políticas debería presentar su dimisión»

Las declaraciones de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, en relación con la postura que defiende el Ministerio de Transportes sobre el peaje del Huerna, en la entrevista que publica hoy EL COMERCIO, han empezado a levantar ampollas. La dirigente socialista asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco está de acuerdo con mantener el peaje en la AP-66, principal vía de comunicación de Asturias con la Meseta, prorrogado por el Gobierno de José María Aznar hasta 2050, pero argumenta que el Ejecutivo central no puede anularlo «simplemente por razones políticas». Sostiene que son razones jurídicas las que atan de manos al departamento que encabeza Óscar Puente, pese a que la Comisión Europea ha cuestionado la legalidad de esta prórroga y ha instado al Gobierno central a suprimir el peaje. «Ahora mismo no se está decidiendo prorrogar el peaje, que fue lo que hizo en ese momento el PP, sino defender el papel de la Administración en lo que se hizo, que entendemos fue ajustado a derecho. Otra cosa es que políticamente no estemos de acuerdo con la decisión que se tomó», declaró Lastra a EL COMERCIO.

Sus palabras han generado todo tipo de reacciones. Las más críticas, por parte del PP, principal partido de la oposición, que ha pedido incluso la dimisión de Lastra. «Si la delegada del Gobierno dice que no hay nada que hacer con respecto al peaje del Huerna cuando hay una unanimidad absoluta entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y unanimidad absoluta también en la calle de que esto es un latrocinio, es un robo, porque estamos pagando varias veces por lo mismo y es una enorme injusticia. Si la delegada del Gobierno dice que no hay nada que hacer por razones políticas, creo que por razones políticas debería presentar su dimisión», reclamó el presidente del PP, Álvaro Queipo.

También muy dura fue la presidenta de Vox, Carolina López, quien acusó a la delegada del Gobierno de «echar balones fuera» y reprochó que el argumento para no eliminar el peaje sea porque no pueden hacerlo solo por razones políticas. «Es decir, no lo pueden eliminar porque no les da la gana y quieren seguir saqueando el bolsillo de los asturianos», afea. «Cuando se trata de beneficiar a los golpistas y separatistas catalanes con amnistías, indultos o haciéndoles socios del Gobierno de España, no hay nada que se lo impida», compara la también portavoz de Vox en la Junta. «Claro, alguien tiene que pagar la fiesta independentista a la que se han sumado los socialistas haciendo que los asturianos tengamos que seguir pagando por un peaje abusivo», dice.

Desde la Cámara de Comercio de Avilés también inciden en que «es responsabilidad del Gobierno central amparar la reversión de un peaje cuya prórroga fue concedida erróneamente». «La cohesión territorial empieza por la equidad en los costes de movilidad de sus ciudadanos. Mantener este peaje infravalora la imagen de Asturias y es un contrapeso a nuestra competitividad», argumenta su presidente, Daniel González.