¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los galardonados de la gala: Manuel Alejandro, Jesús Álvarez, Adela Cortina, Francisco Mijares, Laura Ramos y Jesús Martínez, en representación del Real Oviedo. J. C. Román

«Nos quieren arrebatar nuestra hispanidad. Hay que impedirlo»

Premios Iberoamericanos 2025 ·

Asicom entrega sus Premios Iberoamericanos a Laura Ramos, Francisco Mieres, Adela Cortina, Manuel Alejandro, Jesús Álvarez y el Real Oviedo

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:36

Comenta

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregó ayer sus Premios Iberoamericanos 2025 en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en ... una gala que reunió como cada año a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación, la filosofía, la empresa y el deporte. En esta edición, los galardonados fueron la actriz cubana Laura Ramos, el empresario astur-mexicano Francisco Mieres, la filósofa de la Universidad de Valencia Adela Cortina, el compositor Manuel Alejandro, autor de numerosos éxitos; el periodista deportivo de Televisión Española, Jesús Álvarez y el club asturiano recientemente ascendido a la Primera División, Real Oviedo.

