«Nos quieren arrebatar nuestra hispanidad. Hay que impedirlo»

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregó ayer sus Premios Iberoamericanos 2025 en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en ... una gala que reunió como cada año a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación, la filosofía, la empresa y el deporte. En esta edición, los galardonados fueron la actriz cubana Laura Ramos, el empresario astur-mexicano Francisco Mieres, la filósofa de la Universidad de Valencia Adela Cortina, el compositor Manuel Alejandro, autor de numerosos éxitos; el periodista deportivo de Televisión Española, Jesús Álvarez y el club asturiano recientemente ascendido a la Primera División, Real Oviedo.

A la entrega asistieron la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y autoridades de la Universidad de Oviedo, entre otras.

El compositor Manuel Alejandro señaló que «vivimos unos tiempos difíciles en los que nos quieren arrebatar la hispanidad como sea y por todas partes, pero tenemos que luchar para impedirlo» destacó.

«Mi segunda casa»

También el empresario Francisco Mijares destacó que para él Asturias es una segunda casa. «El negocio familiar ya tiene un siglo. Este premio ha sido una sorpresa y un reconocimiento a tantos años de trabajo de una familia entera, que emigró de España a México. Mis abuelos eran de Villaviciosa y los otros eran de Sevilla», afirmó.

Por otra parte, el presidente del grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, comentó que recibir este premio en nombre del Real Oviedo es «una emoción muy grande. Quiero agradecer a la afición por todo el apoyo. Han sido tres años de intenso trabajo y después de 25 años estar en primera división es un orgullo», zanjó.

Además el periodista deportivo de TVE Jesús Álvarez indicó que «para mí este galardón representa una responsabilidad, porque uno no espera que después de tantos años en la profesión pueda ser merecedor de esto», aseguró.

Los premios iberoamericanos se conceden a profesionales que han destacado en diferentes disciplinas dentro del contexto iberoamericano, «ayudando con su quehacer a construir y reconstruir esta región histórica».