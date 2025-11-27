El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de la delegada del Gobierno (en el centro) con las personas distinguidas en la edición 2025 de Meninas. Álex Piña
Ejemplos de lucha contra la violencia de género en tiempos de «bulos, negacionismo y misoginia envalentonada»

La Delegación del Gobierno premió con sus Meninas 2025 al Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo. También reconoce la trayectoria y compromiso de sus impulsoras: Isabel Carrera, Socorro Suárez, Rosa Cid y Amparo Pedregal. Además, recibieron una mención honorífica, Rafael Carramal, José Luis García, Miguel Ángel Maldonado y José Ernesto Pastur

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

Los minutos de silencio, comentaba este jueves la delegada del Gobierno, no recuperan vidas, pero sí nos recuerda la urgencia de tomar medidas contra la violencia de género. Muy necesario en el momento actual «de bulos, negacionismo y misoginia envalentonada», apostillaba Adriana Lastra, que hacía estas declaraciones en la entrega de los reconocimientos Meninas, promovidos por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el país con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En Asturias, se otorgó la máxima distinción de 2025 al Máster de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, «por su papel activo en la transformación social y cultural en materia de género, y por visibilizar las diferentes formas de violencia machista, su complejidad y repercusiones». Y sus impulsoras recibían una mención especial por su trayectoria académica y por su compromiso con una lucha «de la que estamos orgullosas» y en la que «no hay que desanimarse en los momentos de crisis, cuando hay peligro de retroceso».

Se trata de las catedráticas de Filología Inglesa Isabel Carrera y Socorro Suárez, la catedrática en Historia Antigua Rosa Cid y la profesora, también de Historia Antigua, Amparo Pedregal, a la que se entregaba esta distinción a título póstumo. Cuatro pioneras y referentes de los estudios de género y la promoción de la igualdad desde el ámbito universitario. «Este premio significa reconocer el trabajo colectivo realizado en el ámbito de la educación, que constituye una herramienta poderosa en la prevención de un problema de raíces profundas y difícil erradicación», exponía Sandra Dema, una de las coordinadoras del Máster de Género y Diversidad, tras recoger la Menina de este 2025 por un trabajo que ha formado en igualdad a más de 700 estudiantes.

La unidad «ampara y repara»

Durante el acto, celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Asturias, también hubo menciones honoríficas para Rafael Carramal, jefe de la Policía Local de Mieres recientemente jubilado; José Luis García, inspector de la Policía Nacional; y Miguel Maldonado, sargento primero de la Guardia Civil. Los tres fueron puestos como «ejemplo» de compromiso, por su alta especialización y dedicación a la lucha contra la violencia de género y los delitos sexuales. Igual que José Ernesto Pastur, funcionario del centro penitenciario de Asturias, donde imparte programas formativos a hombres condenados por violencia machista para su reeducación y reinserción.

Todos ellos pusieron de manifiesto que las cifras sonrojan: 32 mujeres muertas en Asturias en veinte años, 2.284 consultas al 016 entre enero y septiembre, 2.309 casos detectados por el sistema VioGén a 31 de octubre y 66 dispositivos telemáticos de seguimiento. «Pero estamos poniendo los medios para avanzar», animaban desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La clave: «La unidad, que ampara y repara, que salva vidas», apelaba la delegada del Gobierno frente a «esas zonas oscuras» que van surgiendo. «Las víctimas no son un número ni un expediente; son mujeres a las que se ha humillado y quebrado sus derechos, y merecen respeto y dignidad», defendió Lastra.

