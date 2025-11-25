Asturias se moviliza contra la violencia de género

Chelo Tuya y Soraya Pérez Gijón | Avilés Martes, 25 de noviembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

Al grito «¡El machismo nos cuesta la vida!», Asturias sale a la calle hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, para exigir el fin de una violencia que tiene muchas caras (física, psicológica, sexual, económica, vicaria, institucional...) y un solo origen: el machismo. Es decir, entender que el hombre está por encima de la mujer o, lo que es peor, que la mujer es propiedad del hombre.

Y lo hace en Avilés y de forma unitaria. Por primera vez en los últimos años, desde que en 2019 el movimiento feminista decidió repartir por toda la región las grandes manifestaciones con motivo del 25N o del 8M (Día Internacional de la Mujer), todas las asociaciones caminarán juntas por Avilés. No habrá, como en en otros momentos, manifestaciones a la misma hora, pero en otras ciudades. Avilés es ya el epicentro de la protesta contra la violencia machista.

El eslogan del movimiento feminista, 'El machismo nos cuesta la vida', se suma al del Principado, 'Oír, ver y no callar. Rompe el patrón', ya que desde el Gobierno regional se apoya la manifestación. Partidos políticos y sindicatos han financiado autobuses para facilitar la llegada a la villa del Adelantado a todas las personas que quieren participar en la marcha. Han salido desde Gijón, Oviedo, Siero, Mieres, Langreo y Grado y, a las 21 horas, saldrán de nuevo hasta sus lugares de origen.

Será cuando acabe una manifestación que arranca a las 19 horas con salida de la plaza Vaticano. para recorrer las calles Francisco Orejas, José Cueto, La Cámara hasta llegar, finalmente, a la plaza de España. El Ayuntamiento de Avilés, que siempre colabora con el movimiento feminista, ha cedido el balcón de la Casa Consistorial para extender una lona con los nombres de las asesinadas. También financiará el sistema de sonido, tanto para escuchar el manifiesto feminista, como para cerrar la marcha con la canción 'Vivir sin miedo'.

A minutos de arrancar la manifestación, Ana García, portavoz de la asamblea 8M Asturies Feminista y una de las organizadoras de la manifestación dice que «las violencias ejercidas sobre las mujeres siguen manteniéndose y por eso es importante que la gente participe. La derecha ha intentado que los derechos de las mujeres retrocedan, y no lo podemos permitir». Según los primeros cálculos, son más de 6.000 las personas que se concentran en la plaza Vaticano y aledaños para participar en la protesta.