El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Intervención de Adrián Barbón en el acto institucional del 25N en Asturias.
25N - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Asturias

Barbón: «Mientras haya una víctima de maltrato, Asturias no dará un paso atrás»

El presidente asturiano, que encabezó el acto institucional del Principado con motivo del 25N, invita a la sociedad a «oír, ver y no callar»

Chelo Tuya

Grado

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:11

Comenta

En Asturias resonarán hoy muchas veces tres nombres de mujer. Los de Karilenia, Susana y Lola. Las tres mujeres asesinadas en Asturias en lo ... que va de año. También los hombres de las otras 36 víctimas mortales de la violencia machista en España. Todas serán recordadas en la manifestación que este martes recorrerá Avilés, con salida a las 19 horas de la plaza Vaticano y con el lema 'El machismo nos cuesta la vida'. Pero antes, en el Centro Cultural de Grado, también sonaron tres nombres más. Los de Ana, Margarita y Elisa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  4. 4 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  7. 7 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  8. 8 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  9. 9 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  10. 10 Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón: «Mientras haya una víctima de maltrato, Asturias no dará un paso atrás»

Barbón: «Mientras haya una víctima de maltrato, Asturias no dará un paso atrás»