Un 25N tres veces más triste: así serán los actos en Asturias este martes Grado y Avilés serán el epicentro de los actos contra la violencia machista. Por primera vez, las entidades feministas marchan unidas en una única manifestación

Chelo Tuya Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:26

Asturias afronta uno de los 25N más tristes. No porque el resto de los días en los que se conmemora la lucha contra la violencia sobre las mujeres no lo sean, pero este año llega marcado por tres asesinatos en la región. El primero lo fue, además, el que encabezó en todo el país un listado tan negro como vergonzante, el de las 39 mujeres asesinadas por sus parejas o sus ex.

Karilenia Charles salió a la calle en plena noche para salvar su vida. Era el 31 de enero y ni siquiera la actuación de dos jóvenes, que se enfrentaron a su perseguidor y pareja. Francisco F. pudieron evitar que la matara a puñaladas. Fue esta madre de dos hijos y 40 años de edad la primera víctima de la violencia machista en España en 2025. Un país que llega al 25N con 39 mujeres asesinadas. Dos de ellas son, también, asturianas.

Asturias llega al 25N con tres feminicidios: Karilenia Charles, Susana Sierra y Lola Fernández fueron asesinadas por sus parejas

El cuerpo de la gijonesa Susana Sierra fue encontrado, el 24 de junio, en un contenedor de basura que su pareja, Jesús Suárez, 'El vasco' tenía en una habitación de su domicilio. Pese a que la instrucción policial evidencia la relación de pareja entre ambos, y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo calificó como crimen machista, el caso aún continúa en un juzgado de Instrucción sin pasar al especializado.

Nadie tuvo duda de que el asesinato de Dolores, Lola, Fernández, de 86 años, era un caso de violencia machista. Fue su propio marido, y asesino confeso, Eustaquio F, de 90, quien llamó para contar que había acabado con la vida de su mujer. Enferma de una dolencia que la convertía en dependiente, falleció debido a las puñaladas y los martillazos que le propinó su marido.

Oír, ver y no callar

Sus nombres resonarán este 25 de noviembre en Asturias. Lo harán primero en Grado, donde el Gobierno regional celebrará este martes los actos institucionales del 25N. Encabezados por el presidente asturiano, Adrián Barbón, los miembros del Consejo de Gobierno, así como los portavoces y diputados de todos los grupos con representación en la Junta General, excepto Vox, acudirán al Centro Cultural de Grado.

A diferencia de lo sucedido en años anteriores, el movimiento feminista marchará unido en Avilés. No habrá manifestaciones ni en Gijón ni Oviedo

Allí, a las 11 horas, se celebrará el acto más importante del programa oficial, que ya arrancó el pasado 24 de octubre y que lleva como eslogan Oír, ver y no callar. Rompe el patrón. El Gobierno regional quiere conseguir la complicidad de la sociedad para poner fin a la violencia machista y, sobre todo, para eliminar cualquier tipo de apoyo o blanqueamiento de los agresores.

Entre las actividades previstas está la presentación, el próximo día 26, a las 18.30, de 'Prevención de violencia sexual en el ámbito universitario', a cargo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, uno de los máximos expertos en el sistema de protección a las víctimas. En el acto, que tendrá lugar en el salón de actos del Palacio Conde de Toreno, en Oviedo, él presentará la Guía ilustrada de los delitos sexuales, mientras Paz Menéndez lo hará con el proyecto 'Vigías por la igualdad' de la universidad asturiana.

Al día siguiente, a las 9.30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, se presenta el estudio 'Ojo al dato' Invisibles, un informe sobre la violencia en mujeres con discapacidad que presenta Inserta, de la Fundación Once.

Finalmente, el 1 de diciembre, de nuevo en el Palacio Conde de Toreno, a las 16 horas se celebrará la mesa redonda Mujeres Mayores de 65 años. La protagonizará la geroantropóloga Mónica Ramos. Porque el foco de la violencia machista está puesto este año, en Asturias, en las mujeres de más de 65 años.

Recorrido de la manifestación

El programa oficial incluye, también, la participación en la manifestación del 25N, la gran marcha de protesta contra la violencia machista que la Plataforma Feminista llevan, como ya hiciera en 2022, la protesta a las calles de Avilés. A diferencia de lo ocurrido en aquella ocasión, las feministas marcharán unidas. No está prevista para este martes ninguna manifestación alternativa en Gijón.

Grado será el escenario del acto institucional organizado por el Principado y encabezado por el presidente Adrián Barbón

Bajo el eslogan 'El machismo nos cuesta la vida', los manifestantes arrancarán a las 19 horas de la plaza Vaticano, para recorrer las calles Francisco Orejas, José Cueto, La Cámara hasta llegar, finalmente, a la plaza de España. El Ayuntamiento de Avilés, que siempre colabora con el movimiento feminista, cederá el balcón de la Casa Consistorial para extender una lona con los nombres de las asesinadas. También cederá el sistema de sonido, tanto para escuchar el manifiesto feminista, como para cerrar la marcha con la canción 'Vivir sin miedo'.

El movimiento feminista asturiano dispone ya de diez autobuses para facilitar la participación en la manifestación de todas las personas que lo deseen. Saldrán de Gijón, Oviedo, Mieres, Laviana, Grado, Siero y Langreo para dejar a los participantes en la cabecera de la marcha. Pero no será esa la única muestra feminista de rechazo contra la violencia. A las 12.30 del martes, en la ovetense plaza de la Escandalera, habrá una concentración de protesta por las 39 mujeres asesinadas en lo que va de año.