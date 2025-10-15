El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía entra al edificio de la calle Contracay en el que se localizó el cadáver de la mujer, el pasado mes de junio. J. C. Román

Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Jesús Suárez, 'el Vasco', ha sido derivado por mal comportamiento en la prisión de Asturias. En su última declaración dijo que la víctima se suicidó y él «solo» ocultó su cadáver

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:06

Jesús Suárez, conocido como 'el Vasco', acusado del crimen de Susana Sierra, ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Asturias a la prisión ... de León. Una decisión de Instituciones Penitenciarias que busca integrar al interno después de que en la prisión asturiana protagonizase varios incidentes con funcionarios y con otros presos.

