Trasladan a la cárcel de León al detenido por el crimen de la gijonesa Susana Sierra

Jesús Suárez, conocido como 'el Vasco', acusado del crimen de Susana Sierra, ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Asturias a la prisión ... de León. Una decisión de Instituciones Penitenciarias que busca integrar al interno después de que en la prisión asturiana protagonizase varios incidentes con funcionarios y con otros presos.

El hombre acumula numerosos antecedentes y había permanecido anteriormente encarcelado durante varios periodos. Se trata de un individuo conflictivo a quien se le acusa ahora de asesinar a la gijonesa, de 49 años, y esconderla en un arcón en su piso de la calle Contracay, a escasa distancia de la plaza Mayor.

En las dos declaraciones que ha prestado en el juzgado que instruye el caso ha negado haber matado a la mujer, con quien al parecer había iniciado una relación íntima semanas antes del crimen. En su último testimonio en el juzgado manifestó que Susana Sierra se había quitado la vida voluntariamente y que él se limitó a ocultar su cadáver. Este extremo contrasta con los resultados de la autopsia realizada por los médicos forenses, quienes constataron que se trataba de una muerte violenta. Presentaba numerosas lesiones en el cuerpo, principalmente en la cabeza.

La defunción se produjo unos dos meses antes de que fuera localizado el cuerpo el 24 de junio. Sus familiares denunciaron la desaparición en la Comisaría a principios de mayo. La última vez que se la vio con vida fue saliendo del Hospital de Cabueñes, donde su madre se estaba muriendo (falleció al día siguiente). Salió del complejo sanitario acompañada de su marido y también de Jesús, 'El Vasco'. Los tres llevaban varias semanas compartiendo encuentros, tanto en el domicilio del matrimonio como el del luego detenido. En un primer momento se barajó la posibilidad de que se tratase de una ausencia voluntaria, si bien con el transcurso de las semanas el cerco se estrechó en torno al ahora detenido.