Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Mural contra la violencia de género realizado en Langreo, con la presencia de la cantante Marisa Valle Rosso.

Mural contra la violencia de género realizado en Langreo, con la presencia de la cantante Marisa Valle Rosso. E. C.
25N

Asturias clama contra la violencia machista

De oriente a occidente ·

La mayor parte de concejos de la región acogieron actos en recuerdo de las víctimas del 25 N

S. Pérez / D. Espina

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:03

De oriente a occidente, de norte a sur... Asturias salió a la calle este 25N para repudiar con fuerza la violencia machista, tejiendo una marea morada que recorrió sus rincones y clama por vidas libres de miedo. En un año marcado por el duelo –con tres mujeres asesinadas por hombres en la región–, la sociedad asturiana ha respondido con unidad y coraje, llenando plazas y calles de mensajes contra el patriarcado que aún mata.

Las concentraciones y performances han sido el latido de esta jornada: en Llanes, Cangas de Onís, Tineo, Vegadeo, Luarca, Luanco, Cangas de Onís, San Martín del Rey Aurelio, Mieres, Langreo, Pola de Siero, Candás... Fueron sólo algunas de las localidades que acogieron concentraciones de repulsa contra violencia machista, en todos sus ámbitos, o actos en recuerdo a las víctimas.

En la práctica totalidad de los 78 concejos asturianos, desde las montañas hasta el mar, se celebraron actos que visibilizan el horror y la esperanza. Porque Asturias no calla. «Oír, ver y no callar», es el lema elegido para los actos de este 25N en Asturias. Un lema que recuerda que en la lucha contra las violencias machistas estamos todos.

