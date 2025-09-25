El presidente del Tribunal de Justicia de Asturias incide en que es cuestión de «todos preservar la confianza y credibilidad de la justicia»

E. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:53 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, ha destacado este jueves que «la confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado y por ello todos debemos contribuir a intensificar esa confianza y esa credibilidad, especialmente el resto de las instituciones y de los poderes públicos».

Chamorro se manifestaba así en su intervención en el Acto de Apertura del Año Judicial en el que ha incidido en la independencia del Poder Judicial, asegurando que el mismo «no responde a posiciones ideológicas ni a planteamientos corporativos en el ejercicio de su función, sino a la plena sujeción al derecho, todo ello fundamentado en el contrastado rigor profesional».

«Son aceptables las críticas a las resoluciones judiciales, pero no el descrédito cuando se dirige de manera generalizada a las personas que lo encarnan o a las instituciones en general», insistió el presidente del TSJA.

Por su parte, el Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ha intervenido este viernes en el Acto de Apertura del Año Judicial, donde ha asegurado que «todos son conscientes de la situación anómala y delicada que atraviesa su institución» y ha añadido que «también saben que no deben permitir que circunstancias excepcionales, como las que ahora se viven, ofrezcan una imagen distorsionada de ella».

«Por eso, hoy, dos meses después de mi toma de posesión, quiero reiterar el compromiso de la Fiscalía asturiana con la independencia, la objetividad y la imparcialidad y no les quepa duda de que son esos los pilares que mueven todo nuestro trabajo, sin intereses espurios», dijo.

Tras esta introducción el Fiscal Superior se refirió a los cifras contenidas en la Memoria de Fiscalía referidas a 2024. Ha indicado que los procedimientos penales por delito grave o menos grave se incrementaron en Asturias en más de un 35,5% en ese año.

Durante 2024, este aumento en el trabajo de los fiscales también se tradujo en sus escritos de acusación. Así en términos porcentuales, las calificaciones de la Fiscalía por delitos graves o menos graves aumentaron casi un 67% con respecto al año anterior. Igualmente se incrementaron los juicios orales celebrados, un 55%, sobrepasando los 12.000.

Delitos sexuales y violencia de género

Ha alertado el Fiscal de la necesidad de estar todos «alerta y actuar» ante la «preocupante violencia sexual detectada contra menores de edad y también ha considerado un »dato inquietante« el aumento de menores que son víctimas de prostitución por parte de adultos.

Así mismo se ha referido a los casos de violencia de género, que según datos de la memoria de Fiscalía en 2024 se incrementaron en un 5%. «El problema de violencia sobre la mujer sigue siendo muy preocupante. Por todo ello, desde la Fiscalía se considera esencial recuperar el consenso en torno al enfoque o paradigma de género que impregna e inspira nuestra legislación, ya desde la LO 1/2004, aprobada, permítanme recordarlo, por unanimidad en el Congreso», dijo Gabriel Bernal.

Reunificación de sedes

Un año más, el presidente del máximo órgano judicial en Asturias, ha aprovechado la apertura del año judicial para poner de manifiesto las cuestiones pendientes, fundamentalmente «la concentración de sedes en el Partido Judicial de Oviedo, el acortamiento de plazos en la ejecución del plan de infraestructuras, la mejora e impulso del proceso de digitalización y lograr una mayor estabilidad y formación del personal al servicio de la Administración de Justicia», afirmó Jesús Chamorro.

«Quiero, como en otras ocasiones, centrar especialmente la atención en el acuciante problema de la concentración de sedes judiciales en Oviedo. La solidaridad entre los poderes públicos, la cooperación y la colaboración son principios que deben inspirar la acción de todos ellos. Es necesario, que todos tengamos altura de miras y pensar que los ciudadanos deben tener una respuesta coordinada, pero sobre todo eficaz, de ese conjunto de poderes públicos. Esta es, desde luego, la pauta que ha inspirado la actuación de este tribunal y esa es la pauta que también esperamos de los demás», dijo Chamorro.

Jesús Chamorro también ha aprovechado su intervención para hacer un «breve balance de estos años», destacando cómo el servicio a los ciudadanos por parte de jueces y magistrados «ha sido altamente satisfactorio, alcanzando récords en las tasas de resolución y pendencia que nos sitúan a la cabeza de las estadísticas judiciales en España».

También ha incidido en que se ha intensificado y fortalecido la colaboración con el Gobierno regional, especialmente en estos dos últimos años.

