El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Empata el Celta Fortuna en Avilés
Uno de los quirófanos del HUCA dotados con cirugía robótica. Alex Piña

Un presupuesto de 2.500 millones para sanidad en Asturias que permitirá crear 120 plazas en Atención Primaria y 21 en salud mental

El 48% de la dotación presupuestaria prevista para 2026 se destinará a gastos de personal y están previstos, además, 40 millones de euros de inversión en la renovación de quirófanos del HUCA y el Hospital de Cabueñes, la unidad de ictus del San Agustín o la atención de enfermedades raras

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

El Gobierno asturiano destinará a la sanidad pública casi un tercio de los presupuestos generales del Principado previstos para el próximo año, dentro ... de una tendencia que viene siendo habitual y que sitúa la cantidad reservada en 2.501 millones de euros, 784 más que en el ejercicio previo a la pandemia de la covid-19. ¿El capítulo con más peso económico? El correspondiente a gastos de personal, que se lleva el 48% de la dotación presupuestaria de un Servicio de Salud (Sespa) que cuenta con 20.000 trabajadores, siendo la empresa con mayor plantilla de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  7. 7 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  8. 8 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  9. 9 La Ruta del Cares, cerrada por un derrumbe
  10. 10

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un presupuesto de 2.500 millones para sanidad en Asturias que permitirá crear 120 plazas en Atención Primaria y 21 en salud mental

Un presupuesto de 2.500 millones para sanidad en Asturias que permitirá crear 120 plazas en Atención Primaria y 21 en salud mental