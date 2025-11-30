Un presupuesto de 2.500 millones para sanidad en Asturias que permitirá crear 120 plazas en Atención Primaria y 21 en salud mental

El Gobierno asturiano destinará a la sanidad pública casi un tercio de los presupuestos generales del Principado previstos para el próximo año, dentro ... de una tendencia que viene siendo habitual y que sitúa la cantidad reservada en 2.501 millones de euros, 784 más que en el ejercicio previo a la pandemia de la covid-19. ¿El capítulo con más peso económico? El correspondiente a gastos de personal, que se lleva el 48% de la dotación presupuestaria de un Servicio de Salud (Sespa) que cuenta con 20.000 trabajadores, siendo la empresa con mayor plantilla de la región.

Los 1.200,7 euros previstos en dicho capítulo permitirán ampliar la plantilla de la red de Atención Primaria, con la creación de 120 nuevas plazas: 30 de médicos de Familia, 30 enfermeras comunitarias, 15 trabajadores sociales, 30 psicólogos clínicos y cinco auxiliares administrativos. Este nivel asistencial absorberá el 26% de los gastos contemplados en concepto de personal.

Pero también se crearán 21 plazas en salud mental, para dar cumplimiento a los compromisos recogidos en el plan aprobado por la Consejería de Salud poco antes de las últimas elecciones autonómicas. Se trata de tres de psiquiatra, cinco de psicólogo clínico, nueve de enfermería, dos de trabajo social, uno de terapia ocupacional y un auxiliar administrativo.

Habrá además un refuerzo de 10 plazas en los departamentos destinados a modernizar y avanzar en los sistemas de información que emplea el Sespa, inmerso ahora en un ambicioso proceso de digitalización que conlleva, entre otras revoluciones tecnológicas, la implantación de «cerebro» que almacenará todos los datos sanitarios de los asturianos.

Con cargo al presupuesto en sanidad de 2026 se crearán también las especialidades de técnico de Farmacia; técnico en documentación; técnico en Informática; Optometrista; y dietista-nutricionista. Y se financiarán, asimismo, el acuerdo para la carrera y desarrollo profesional de los facultativos, así como los procesos de estabilización que se están llevando a cabo para reducir la temporalidad de los profesionales. Sin ir más lejos, este fin de semana se celebraban en Oviedo oposiciones a médico, con 717 plazas fijas en juego y 3.094 candidatos.

Por otra, y a falta de que el Gobierno del Principado presente este lunes el anteproyecto de sus presupuestos para 2026, en el que podrá leerse la letra pequeña sobre las cuentas de la sanidad, los «macrodatos» anticipados por el Sespa reflejan un capítulo de inversiones dotado con más de 40 millones de euros. Se destinarán a renovar quirófanos en el HUCA y el Hospital de Cabueñes; en la unidad de ictus del Hospital San Agustín; o en la atención de las enfermedades raras o poco frecuentes.