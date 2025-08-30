El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Tapia de Casariego

Cada décimo recibe un premio unitario de 60.000 euros.

E. P.

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:28

El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado, dotado con 600.000 euros al número, ha sido consignado en la Administración de Loterías número 1 de Tapia de Casariego, además de en otras doce localidades españolas. Cada décimo recibe un premio unitario de 60.000 euros.

Con el número 23.999, este premio se reparte entre las provincias de Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Islas Baleares, Jaén, Lugo, Madrid, Navarra y Zaragoza.

El segundo premio, dotado con 120.000 euros al número, recayó en Albacete, Almería, Barcelona, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria y Lugo.

