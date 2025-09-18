El Principado ha pagado a la israelí Teva Pharma dos millones de euros desde 2024

El Gobierno de Asturias, a través del Servicio de Salud del Principado (Sespa), ha pagado a la farmacéutica israelí Teva Pharma dos millones de ... euros por suministros desde 2024. Así lo ha denunciado este jueves la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, en la Junta General, tras registrar una iniciativa para que el Ejecutivo regional rompa los contratos que mantiene con la citada compañía.

Como avanzó en su edición de este jueves EL COMERCIO, el Sespa tiene firmado un contrato de suministro con Teva Pharma, la filial española del grupo farmacéutico israelí Teva, la mayor compañía del sector en Israel y una de las más importantes a nivel mundial. El acuerdo tiene vigentes el suministro de medicamentos esenciales destinados a hospitales y centros sanitarios de la región e incluyen tanto fármacos de uso oncológico, como la Carmustina, utilizada en quimioterapia, como antirretrovirales, entre ellos la combinación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir disoproxilo, empleada en el tratamiento del VIH. Se trata de contratos que garantizan la disponibilidad constante de medicamentos críticos en la sanidad pública asturiana.

El anuncio por parte de Pedro Sánchez la pasada semana de romper relaciones comerciales con Israel pone el foco ahora en los contratos que las administraciones e instituciones mantienen con empresas hebreas. En el caso de Asturias, de momento sólo hay constancia de contratos existentes con Teva. No obstante, Covadonga Tomé ha pedido al Principado el detalle de los acuerdos con todas aquellas empresas con capital israelí.

76 productos comprados por Asturias

Según explicó la diputada regional, clave para que el Gobierno pueda sacar adelante leyes, como los próximos presupuestos, el Sespa abonó a Teva Pharma el año pasado 1.395.091 euros. En el primer semestre de 2025, han sido 548.000 euros los abonados por el Principado a la farmacéutica por suministro de medicamentos. El abanico de suministros es muy amplio. Son 76 los productos adquiridos por el Servicio de Salud, siendo el dimetilfumarato 240, que se emplea para el tratamiento de adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple, por el el que mayor cuantía se pagó: 335.153 euros en 2024. Covadonga Tomé exige al Principado que rompa esos acuerdos. «Si en política se quiere, se puede. Y no podemos ser cómplices de un genocidio manteniendo contratos con empresas de un país genocida, como es el israelí», afirmó.

En este sentido recordó que Teva, una multinacional de referencia en el sector farmacéutico, ya ha tenido sanciones por distintos gobiernos, entre ellos el de EE UU, por «prácticas corruptas».

Iniciativa parlamentaria

Ante esta situación, Covadonga Tomé exige al Principado que haga público el listado de empresas israelíes o con capital israelí con las que tiene contratos y proceda a la ruptura de los mismos. Para ello, ha registrado una iniciativa para su debate en la Junta General en la que se exige que se resuelvan de manera inmediata todos esos contratos y que se implementen aquellas medidas necesarias que eviten que empresas, «directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados puedan presentarse a las nuevas licitaciones».

La líder de Somos Asturies sí dejó claro que romper los contratos con Teva no supondría afectar al suinistro de los medicamentos. «Las personas que requieran de estos tratamientos no se tienen que ver afectadas puesto que todas las farmacéuticas disponen de los mismos medicamentos que comercializa Teva, por lo que el abastecimiento estaría asegurado», afirmó.

EL COMERCIO ha preguntado a la Consejería de Salud por el contrato con Teva y si tiene previso romperlo. De momento, no ha habido respuesta.