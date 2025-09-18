El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laboratorio de una de las plantas de Teva que la farmacéutica publicita en su web. E. C.

El Principado ha pagado a la israelí Teva Pharma dos millones de euros desde 2024

El Sespa ha comprado productos a la farmacéutica en el primer semestre del presente año por más de medio millón de euros. Somos Asturies exige al Gobierno asturiano que rompa los contratos con la compañía

Daniel Fernández

Daniel Fernández

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:12

El Gobierno de Asturias, a través del Servicio de Salud del Principado (Sespa), ha pagado a la farmacéutica israelí Teva Pharma dos millones de ... euros por suministros desde 2024. Así lo ha denunciado este jueves la diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturies, Covadonga Tomé, en la Junta General, tras registrar una iniciativa para que el Ejecutivo regional rompa los contratos que mantiene con la citada compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  3. 3 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  4. 4

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  5. 5 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  6. 6

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  7. 7 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  8. 8 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  9. 9 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  10. 10 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado ha pagado a la israelí Teva Pharma dos millones de euros desde 2024

El Principado ha pagado a la israelí Teva Pharma dos millones de euros desde 2024