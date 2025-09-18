El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de uno de los medicamentos que comercializa la firma Teva en España.

El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país

El Sespa mantiene contratos con Teva Pharma S. L. U., la filial española del grupo farmacéutico israelí Teva, para el suministro de medicamentos esenciales destinados a los hospitales y centros sanitarios de la región

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:44

El boicot de España al Gobierno de Israel como medida de presión para poner fin al conflicto con Palestina, que ha incluido la ... anulación de contratos millonarios con empresas israelíes, pone ahora en cuestión los acuerdos que el Gobierno del Principado de Asturias mantiene actualmente con firmas farmacéuticas de ese país. Al menos, según pudo comprobar EL COMERCIO, con Teva Pharma S.L.U., la filial española del grupo farmacéutico israelí Teva, la mayor compañía del sector en Israel y una de las más importantes a nivel mundial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  2. 2 Detenido por atacar con un arma blanca a una menor en un parque en Gijón
  3. 3

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050
  4. 4

    Arcelor ve «insostenible» la situación y cree difícil mantener su «configuración industrial» en Asturias
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 Fallece el abogado gijonés Abel Díaz Arregui a los 60 años de forma repentina
  7. 7 De Madrid a Oviedo: dos detenidos por intentar meter en Asturias 90 kilos de hachís escondidos en el coche
  8. 8 Dos heridos en el choque entre un autobús y un coche en Gijón
  9. 9 La Universidad de Oviedo publica su última lista de admitidos: estas son las carreras con las notas más altas
  10. 10

    DuPont mantendrá 283 empleos tras una venta que la plantilla encara con «incertidumbre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país

El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país