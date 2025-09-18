El boicot a Israel pone en cuestión los contratos del Principado de Asturias con la mayor farmacéutica del país

El boicot de España al Gobierno de Israel como medida de presión para poner fin al conflicto con Palestina, que ha incluido la ... anulación de contratos millonarios con empresas israelíes, pone ahora en cuestión los acuerdos que el Gobierno del Principado de Asturias mantiene actualmente con firmas farmacéuticas de ese país. Al menos, según pudo comprobar EL COMERCIO, con Teva Pharma S.L.U., la filial española del grupo farmacéutico israelí Teva, la mayor compañía del sector en Israel y una de las más importantes a nivel mundial.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) mantiene contratos vigentes con Teva para el suministro de medicamentos esenciales destinados a hospitales y centros sanitarios de la región. Estos acuerdos incluyen tanto fármacos de uso oncológico, como la Carmustina, utilizada en quimioterapia, como antirretrovirales, entre ellos la combinación de Efavirenz, Emtricitabina y Tenofovir disoproxilo, empleada en el tratamiento del VIH. Contratos que garantizan la disponibilidad constante de medicamentos críticos en la sanidad pública asturiana.

La diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, pedirá al Gobierno del Principado que ponga fin a la relación contractual con esta y otras posibles firmas israelíes, como medida de presión contra el Gobierno de Tel Aviv por su ofensiva en la franja de Gaza. La medida, de aprobarse por parte del Principado, podría afectar a la logística y suministro de algunos medicamentos esenciales en la región. No en vano, Teva Pharma S.L.U. es uno de los principales proveedores de medicamentos en España, con una amplia cartera que abarca tanto medicamentos de marca como genéricos en múltiples áreas terapéuticas: oncología, neurología, cardiología, respiratorio, VIH y antivirales, salud mental, diabetes y dolor. La compañía también comercializa productos de venta libre, como analgésicos y antiinflamatorios, y cuenta con una planta de producción en Zaragoza, que fabrica gran parte de sus medicamentos a nivel mundial. Además, ha desarrollado herramientas de apoyo al paciente, como asistentes virtuales para la comprensión de prospectos y orientación sobre el uso correcto de los fármacos.

En el ámbito estatal, el Gobierno central ya ha cancelado varios contratos de defensa con empresas israelíes, como parte de un proceso de desvinculación tecnológica y en respuesta a las acciones militares de Israel en Gaza. Estas cancelaciones afectan a contratos valorados en casi 1.000 millones de euros, y suponen un giro en la política de defensa y suministro tecnológico hacia proveedores europeos y nacionales.

Hasta el momento, el Gobierno del Principado de Asturias no se ha pronunciado oficialmente sobre los contratos que mantiene directamente con empresas israelíes. Sin embargo, sí ha mostrado su rechazo a la ofensiva israelí en Gaza, respaldando incluso la protesta pacífica durante La Vuelta Ciclista a España, que incluyó críticas a la participación de deportistas israelíes en la competición.