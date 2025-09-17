El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una enorme columna de humo emerge como consecuencia de un bombardeo israelí sobre Ciudad de Gaza. AFP

Israel echa a los civiles a bombazos de Ciudad de Gaza como paso previo a su expulsión de la Franja

Miles de soldados hebreos avanzan sobre el terreno sin encontrar apenas resistencia por parte de Hamás mientras el Gobierno de Netanyahu esboza su plan de convertir el enclave en un «boom inmobiliario»

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:12

Como ocurrió hace un mes con la declaración oficial de hambruna, ahora tampoco la acusación de genocidio por parte de una comisión de la ONU ... ha influido en los planes de Benjamín Netanyahu en Gaza, unos planes que pasan, según su ministro de Economía, en convertir la Franja en un «boom inmobiliario» para repartírselo con Estados Unidos. Miles de soldados avanzaron por las calles de Ciudad de Gaza protegidos por una ola de fuego aéreo y de artillería que dejó decenas de muertos y destrucción. Por primera vez se produjeron combates con milicianos de Hamás en lugares como Sheikh Radwan, pero hasta el momento apenas han encontrado resistencia. El ejército volvió a ordenar la evacuación de los cientos de miles de personas que quedan hacia el sur, pero muchos no pueden y otros se niegan a abandonar un lugar convertido en zona de combate porque saben que en el sur les espera otro infierno. Nadie huye de forma voluntaria, lo hacen bajo la presión de las bombas y el hambre.

