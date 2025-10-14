El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consejo de gobierno del Principado, en su reunión de esta tarde. E. C.
Educación en Asturias

El Gobierno del Principado autoriza los dos centros adscritos a universidades privadas en Oviedo y Avilés

La Universidad Nebrija y la Alfonso X el Sabio tienen ahora dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado

E. C.

Oviedo

Martes, 14 de octubre 2025, 17:54

Comenta

Ya por la mañana, la directora general de Universidades, Cristina González, había afirmado ante los diputados de todos los partidos que la universidad pública y ... las privadas «son complementarias». Pocas horas después, el Gobierno de Asturias ha aprobado hoy los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

