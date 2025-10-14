El Gobierno del Principado autoriza los dos centros adscritos a universidades privadas en Oviedo y Avilés

Ya por la mañana, la directora general de Universidades, Cristina González, había afirmado ante los diputados de todos los partidos que la universidad pública y ... las privadas «son complementarias». Pocas horas después, el Gobierno de Asturias ha aprobado hoy los decretos por los que se autoriza la adscripción de los dos primeros centros de universidades privadas en el Principado: uno de la Universidad Nebrija, en Avilés, y otro de la Universidad Alfonso X El Sabio, en Oviedo. Las entidades promotoras disponen ahora de dos años para solicitar la autorización de actividades y la implantación de titulaciones oficiales en el Principado.

Ambas entidades prevén ofertar estudios vinculados a ciencias de la salud, cuya demanda está en estos momentos por encima de la oferta que puede cubrir la universidad pública o que actualmente no se imparten en Asturias.

En el caso de la Universidad de Nebrija, plantea impartir el Grado de Enfermería. Por su parte, la Universidad Alfonso X El Sabio presenta una oferta con cuatro grados (Medicina, Enfermería, Odontología y Farmacia) y cinco másteres (Urgencias y Emergencias del Adulto para Profesionales de Enfermería; Dirección y Gestión Sanitaria; Ortodoncia, Implantología Oral y Prótesis Implantosoportada, y Salud Pública y One Health), si bien la propuesta pasaría por una implantación gradual que culminaría en cinco años.

El acuerdo adoptado por el consejo de gobierno no supone el funcionamiento inmediato: es un trámite administrativo que permite a ambas instituciones académicas continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad. El Gobierno del Principado, que reafirma su compromiso prioritario con la Universidad de Oviedo, la universidad pública, velará en todo momento por el cumplimiento estricto de la legalidad y la garantía de la oferta de estudios superiores en condiciones de calidad.

Antes de impartir clases, los centros privados de Avilés y Oviedo, deberán solicitar la autorización de inicio de actividad. Para lograr ese permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.

Apoyo a la investigación

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, la Universidad de Oviedo y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para desarrollar el programa Paulo Freire Plus.

El acuerdo permitirá convocar tres becas internacionales en la modalidad sénior, dirigidas a profesorado universitario o personas investigadoras iberoamericanas menores de 45 años, descendientes de asturianos hasta segundo grado de consanguinidad, que deseen realizar estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo. Las investigaciones se centrarán en ámbitos estratégicos para el bienestar y la economía asturiana, como la salud, la transición energética y digital, la gestión del turismo rural sostenible, la ganadería, la pesca y la educación.

El Principado aportará 15.000 euros mediante una subvención directa a la OEI para financiar las becas.