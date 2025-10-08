¿Cómo afecta el nuevo decreto de universidades privadas a los proyectos de Asturias?

Lo había anunciado Pedro Sánchez y el el Consejo de Ministros dio este martes el paso: se han endurecido los requisitos para abrir nuevas universidades privadas ... en España. El crecimiento del sector en los últimos años, que ha igualado prácticamente en número a las públicas, registrando un aumento de alumnos de más del 120% en diez años, hizo saltar la voz de alarma. Había que acabar con «los chiringuitos» y con los proyectos que no tenían la calidad suficiente.

Tras meses de debate, trabajo y algunas objeciones del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo decreto, que entrará en vigor a finales de mes, y que fija requisitos importantes como contar con un mínimo de 4.500 alumnos; ofrecer como mínimo diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado; contar con un 10% de plazas de alojamiento; que el equipo directivo tenga experiencia en la gestión universitaria y dedicar un 5% a la investigación. La falta de esto último era una de las cuestiones que más se criticaba hasta ahora.

Además de todo eso, los nuevos proyectos deberán contar con un informe vinculante de la ANECA. Hasta ahora, los técnicos del Ministerio de Universidades elaboran un informe, pero no era obligatorio contar con su visto bueno. De hecho, varias comunidades autónomas habían dado de paso la apertura de universidades que contaban con el 'no' de los técnicos. En cualquier caso, el Principado ya había anunciado, antes de este decreto, que aquí el informe del ministerio sería «fundamental«.

¿Cómo se traduce todo ello en los proyectos en marcha en Asturias? Por el momento, en la consejería de Borja Sánchez están analizando con lupa un decreto «prolijo» y que ha introducido cambios respecto a los borradores que se conocían hasta ahora. Pero sí parece claro que el proyecto más afectado de los que están en marcha es el de la Universidad Europea para Gijón, que debería cumplir con todos estos nuevos requisitos. Quedarían al margen, en principio, los otros dos, ya que tanto la Alfonso X en Oviedo como la Nebrija en Avilés abrirán centros adscritos y no nuevas universidades. Aunque la idea del Gobierno era que también estos centros necesitaran un informe técnico vinculante, finalmente se ha atendido a las objeciones del Consejo de Estado. Así, los centros adscritos deberán solicitar informe al Consejo General de Política Universitaria, pero éste no será vinculante.