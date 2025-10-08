El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Avance de las obras de urbanización de los terrenos en los que se ampliará el Parque Científico Tecnológico, junto a la avenida de la Pecuaria, y en los que la Universidad Europea ha adquirido una parcela de más de 10.000 metros cuadrados para implantar su campus. Jesús Manuel Pardo

«Total tranquilidad» en el Ayuntamiento de Gijón sobre el futuro campus de la Universidad Europea

El PP gijonés cree que el real decreto aprobado este martes «crea una enorme inseguridad jurídica que puede afectar» al proyecto

Laura Mayordomo
Olga Esteban

Laura Mayordomo y Olga Esteban

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:10

En el equipo de gobierno gijonés, aseguran a EL COMERCIO fuentes municipales, «existe una total tranquilidad» respecto a la llegada de la Universidad Europea ... a la ciudad toda vez que «desde la institución educativa se ha reiterado su apuesta por Gijón». El Ayuntamiento da por cumplida su parte: «Hemos sido extraordinariamente ágiles a la hora de completar toda la tramitación que estaba en nuestra mano», sostienen respecto a las gestiones llevadas a cabo durante meses y que se materializaron el pasado febrero, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la Universidad Europea una parcela de 10.045 metros cuadrados junto a la avenida de la Pecuaria, en los terrenos donde se está ejecutando la ampliación del Parque Científico Tecnológico, para que levante en ellos es que sería el primer campus de titularidad privada de Asturias.

