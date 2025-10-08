«Total tranquilidad» en el Ayuntamiento de Gijón sobre el futuro campus de la Universidad Europea

En el equipo de gobierno gijonés, aseguran a EL COMERCIO fuentes municipales, «existe una total tranquilidad» respecto a la llegada de la Universidad Europea ... a la ciudad toda vez que «desde la institución educativa se ha reiterado su apuesta por Gijón». El Ayuntamiento da por cumplida su parte: «Hemos sido extraordinariamente ágiles a la hora de completar toda la tramitación que estaba en nuestra mano», sostienen respecto a las gestiones llevadas a cabo durante meses y que se materializaron el pasado febrero, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la Universidad Europea una parcela de 10.045 metros cuadrados junto a la avenida de la Pecuaria, en los terrenos donde se está ejecutando la ampliación del Parque Científico Tecnológico, para que levante en ellos es que sería el primer campus de titularidad privada de Asturias.

Más pesimista se mostró el PP gijonés. Consideran los populares que el real decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros «endurece de forma arbitraria e ideológica los requisitos para la creación y funcionamiento de universidades« y que esta norma »atenta contra la libertad de empresa, educativa y crea una enorme inseguridad jurídica que puede afectar a la llegada de la Universidad Europea a Gijón», un proyecto que consideran «estratégico» para la ciudad.

En el lado contrario, la Universidad de Oviedo se ha mostrado satisfecha con el decreto, que «refuerza uno de los pilares esenciales del sistema universitario español: la necesidad de garantizar la calidad y la excelencia de todas las universidades, sean públicas o privadas. No puede concebirse una universidad sin investigación, sin compromiso con la generación de conocimiento ni sin estándares exigentes de docencia y transferencia. Es fundamental contar con un sistema normativo que blinde esos principios». «Desde la Universidad de Oviedo apoyamos un modelo universitario sostenido sobre las bases de la excelencia, la responsabilidad pública y la confianza ciudadana en el valor de la educación superior. No defendemos privilegios ni monopolios: defendemos un sistema que asegure que la palabra 'universidad' siga siendo sinónimo de conocimiento, calidad y servicio a la sociedad».

Por su parte, el Gobierno regional reitera que su «apuesta por la universidad pública es clave e indiscutible» y que, en el caso de los proyectos de implantación de centros privados en la región, tanto el que afecta a Gijón como los previstos en Oviedo y Avilés (en este caso, con centros adscritos a la Universidad Nebrija y la Alfonso X) «se ha seguido la tramitación de los expedientes conforme a la legalidad vigente y las garantías de calidad de la educación superior»