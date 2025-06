El Principado declarará las zonas tensionadas de forma escalonada para «mayor seguridad jurídica»

El Gobierno del Principado declarará 16 zonas tensionadas por el aumento desproporcionado de los precios de la vivienda repartidas por seis concejos diferentes «de ... forma gradual y escalonada» para dotar a este proceso previsto en la Ley de Vivienda estatal de mayor seguridad jurídica. «Estamos preparando expediente por expediente para que, en caso de un posible recurso judicial, tengamos 16 posibilidades de defendernos y no sólo una», argumentó este martes el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en comisión parlamentaria a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. «Queremos lograr unos buenos expedientes con todas las salvaguardas jurídicas para salir airosos de esta situación», llegó a decir Ovidio Zapico, también coordinador general de IU en Asturias, dando a entrever que en el Gobierno regional se prevén recursos y denuncias ante la Justica por las limitaciones en los precios del alquiler que supondrán estas declaraciones.

El proceso iniciado el pasado mes de marzo concluirá, garantizó Zapico, antes de que finalice el año. Aunque el informe encargado por el Principado para detectar estas zonas era más ambicioso, la declaración se aplicará únicamente donde así lo hayan solicitado los ayuntamientos. Concretamente, en atención a un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Gijón que ahora el Gobierno local ha rechazado, se aplicará en los barrios de Cimavilla y La Arena de Gijón. También por petición del Ayuntamiento de Avilés se declararán zonas tensionadas los barrios de Quirinal, Valgranda, La Villa, Sabugo, Las Meanas, El Carbayedo y La Magdalena. Igualmente, está previsto que esta medida afecte a varias localidades de los concejos de Llanes y Cabrales, así como a La Felguera, en Langreo y a Luanco, en Gozón.

La declaración de zonas tensionadas tendrá una vigencia inicial de tres años, aunque podría prorrogarse anualmente si se mantienen los requisitos, y como principal consecuencia estaría la posibilidad de aplicar topes a los precios del alquiler, pero está previsto también que estas áreas se beneficien de ayudas y una fuerte inyección económica por parte del Ministerio de Vivienda.

Grandes propietarios

La ley nacional prevé una serie de limitaciones a la hora de revisar los precios de alquiler en zonas declaradas tensionadas, aunque son distintas en función de si el arrendador es o no un gran tenedor y en cada zona podrían establecerse particularidades como, por ejemplo, la definición de qué se considera gran propietario. Si no lo fuera, la renta no podrá exceder la del contrato anterior, una vez aplicada la cláusula de actualización anual. Si el arrendador fuera un gran tenedor las limitaciones serían mayores, puesto que se elegiría la menor de las cuantías de entre la renta del contrato anterior actualizada o el precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Este índice (fijado por el Ministerio de Vivienda y que varía en función de la referencia catastral de cada vivienda) también se aplicaría a las viviendas que no hubiesen estado en alquiler en los últimos 5 años con independencia de que el arrendador sea o no gran tenedor.