El Principado se personará contra el recurso del Defensor del Pueblo por la rebaja de la protección del lobo El Gobierno regional defiende las medidas ya puestas en marcha, incluida la eliminación de un máximo de 53 ejemplares

D. Espina Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

El Principado se personará contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la rebaja de la protección del lobo. Así lo decidió el Consejo de Gobierno, que argumenta este paso dado por la «voluntad» del Ejecutivo asturiano de «facilitar la coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva» mediante la aplicación de un plan de actuaciones, que prevé la «eliminación» de un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026.

El Principado siempre se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies con protección especial (el LESPRE), una decisión que impedía la aplicación del plan de control del cánido salvaje que tan buenos resultados estaba dando en la región mediante la realización de controles de las poblaciones de este animal.

La especie salió del Lespre en marzo a partir de la tramitación de la Ley de Desperdicio Alimentario (Ley 1/2025). El Defensor del Pueblo presentó posteriormente un recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido por el alto tribunal en julio.

Revertir la Ley de Desperdicio Alimentario

El organismo que preside el exministro de educación, el socialista Ángel Gabilondo, plantea en su recurso revertir la Ley de Desperdicio Alimentario, la anulación de las disposiciones que permiten flexibilizar la gestión de estos animales al norte del Duero y su reincorporación al Lespre y al Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Este escenario implicaría, afirman desde el Principado, «un retroceso» en los avances conseguidos en la gestión del lobo en Asturias y afectaría directamente a la capacidad del Principado para desarrollar políticas adaptadas a la realidad de su territorio.

Por estas razones, el Ejecutivo regional se personará contra el recurso de inconstitucionalidad.

Asturias defiende los controles

El Principado reafirmará con esta decisión su postura en favor de un control de la especie que permita su conservación sin comprometer la viabilidad del sector agroganadero. La participación del Gobierno asturiano en este proceso avala su compromiso con la gestión autónoma de sus recursos naturales y con la defensa de los intereses generales de su población. Según explicó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, «consideramos que esta es una competencia autonómica fundamental para la protección de sus intereses, por lo que es necesario personarse en el proceso ante el Tribunal Constitucional» para defender las competencias autonómicas en la gestión del lobo y sus políticas medioambientales.

El Ejecutivo estima que la convivencia entre el lobo ibérico y las actividades ganaderas «es un desafío complejo, pero alcanzable». La evolución de las poblaciones de lobo, los estudios científicos realizados y las experiencias de gestión en Asturias demuestran que es posible compatibilizar la conservación de la especie con el desarrollo económico y social de las zonas rurales.