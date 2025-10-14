El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión para presentar el documento del Pacto del Medio Rural. Mario Rojas

El Principado propone un Pacto por el Medio Rural para «convertir el campo en un lugar atractivo para vivir y trabajar»

El sindicato Unión Rural Asturiana (URA) se ha desmarcado de este pacto al considerar que «es una auténtica bomba de humo sin presupuestos ni plazos claros», aseguran

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 14:30

Comenta

El Principado presentó este martes el documento de trabajo del Pacto por el Medio Rural, diseñado para afrontar los grandes retos del sector primario y « ... convertir el campo en un entorno atractivo para vivir y trabajar». Así lo dijo el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, quien detalló el contenido del texto, que plantea 123 medidas distribuidas en cinco ejes para blindar el desarrollo de la ganadería, la agricultura, el sector forestal y la pesca hasta 2030.

