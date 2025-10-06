El Principado responde a Sánchez: «El aborto está absolutamente garantizado en Asturias»

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitiera una carta Adrián Barbón (también remitida a los presidentes de Madrid, Aragón y Baleares) instándole ... a garantizar el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública, la respuesta del Principado no se ha hecho esperar.

«En Asturias el derecho al aborto está absolutamente garantizado a través de un sistema accesible, que garantiza totalmente la confidencialidad de las mujeres. Se sigue un protocolo desde el año 2010 que utiliza clínicas concertadas para garantizar esa accesibilidad y confidencialidad en la interrupción voluntario del embarazo antes de las catorce semanas. Incluso mujeres de otras comunidades utilizan el sistema sanitario. Y a partir de las 14 semanas, se realiza en las hospitales público con total garantía», replicó el Gobierno autonómico a través de su portavoz Guillermo Peláez.

Dicho esto, Peláez explicó que «en el ámbito del Sespa (el Servicio de Salud del Principado) se han transmitido ya una serie de instrucciones a las distintas áreas sanitarias para el desarrollo del registro» de objetores de conciencia al que se refiere en su misiva el presidente del Ejecutivo español. «Y trabajamos para crearlo a través de un decreto que esperamos sea a la mayor brevedad«, puntualizó el consejero, durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno, que insistió en transmitir «un mensaje de absoluta tranquilidad, porque aquí está garantizado el derecho al aborto».