El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El Principado responde a Sánchez: «El aborto está absolutamente garantizado en Asturias»

El consejero Guillermo Peláez defiende que ya se han dado las instrucciones a las áreas sanitarias «para desarrollar a la mayor brevedad el registro de objetores de conciencia»

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:56

Comenta

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, remitiera una carta Adrián Barbón (también remitida a los presidentes de Madrid, Aragón y Baleares) instándole ... a garantizar el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública, la respuesta del Principado no se ha hecho esperar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente en Gijón: cinco heridos al chocar un coche con un autobús que circulaba por el carril bus
  2. 2 Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón
  3. 3 Ya hay fecha para la apertura del nuevo Mercadona de Gijón junto a El Molinón
  4. 4

    El centenario Garaje Asturias cerrará a finales de año para albergar un supermercado en su interior
  5. 5 Castellón 3-1 Sporting de Gijón | Caída libre del club rojiblanco de Garitano
  6. 6

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  7. 7 Los bomberos sofocan sendos incendios en un garaje y un piso de Gijón
  8. 8 Miles de personas unen sus voces en Gijón contra el genocidio en Gaza
  9. 9

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  10. 10 El recado de Alonso a Hamilton: «No puedes conducir como si estuvieras solo en la pista»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado responde a Sánchez: «El aborto está absolutamente garantizado en Asturias»

El Principado responde a Sánchez: «El aborto está absolutamente garantizado en Asturias»