El Gobierno da tres meses a Asturias para crear el registro de objetores al aborto

Asturias, Aragón, Baleares y Madrid aún carecen del Registro de Personas Objetoras al aborto en los hospitales, un trámite que al que obliga la ... ley de 2023 y cuyo protocolo fue aprobado a finales del año pasado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a los líderes de las cuatro comunidades autónomas un requerimiento para que lo elaboren en un plazo de tres meses y «con la mayor celeridad posible». De no ser así, según señalan a Europa Press fuentes del Ejecutivo nacional, «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo obliga desde 2023 a todas las comunidades autónomas a disponer de un registro de objetores, instrumento aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024, y que es de obligado cumplimiento.

La objeción puede ser «un obstáculo»

«La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», señalan las mismas fuentes.

Con este requerimiento, el Gobierno «da un paso más» para garantizar que «todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad».