La ministra de Sanidad, Mónica García, en la presentación de los datos sobre el aborto celebrada el 1 de octubre. Efe

El Gobierno da tres meses a Asturias para crear el registro de objetores al aborto

Aragón, Baleares y Madrid son las otras tres comunidades autónomas que carecen de este documento al que obliga una ley de 2023

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:15

Comenta

Asturias, Aragón, Baleares y Madrid aún carecen del Registro de Personas Objetoras al aborto en los hospitales, un trámite que al que obliga la ... ley de 2023 y cuyo protocolo fue aprobado a finales del año pasado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado a los líderes de las cuatro comunidades autónomas un requerimiento para que lo elaboren en un plazo de tres meses y «con la mayor celeridad posible». De no ser así, según señalan a Europa Press fuentes del Ejecutivo nacional, «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».

