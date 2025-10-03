El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La ministra de Sanidad, Mónica García. EFE

El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución

España se convertiría en el segundo país del mundo en recogerlo en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:29

Comenta

El Gobierno propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres. Para ello tiene previsto impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Carta Magna lo que requeriría una mayoría cualificada para su aprobación, según han informado fuentes del Gobierno a Europa Press.

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024. El objetivo, según el Gobierno, es combatir «cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».

Además, el Ejecutivo quiere «impedir» que las mujeres que deseen interrumpir su embarazo reciban «información falsa o sin evidencia científica», para lo que tiene previsto modificar el Real Decreto 825/2010.

