El Principado y la Universidad crean una cátedra para afrontar el reto demográfico: «Queremos construir un futuro de oportunidades en Asturias» La cátedra de Demografía será dirigida por Óscar Rodríguez Buznego, profesor del Departamento de Sociología de la universidad

Soraya Pérez Oviedo Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Principado y la Universidad de Oviedo han afianzado este jueves su compromiso con el reto demográfico que enfrenta la región. Así lo han dejado claro mediante la firma de un convenio para la creación de la Cátedra de Demografía. Esta iniciativa conjunta nace con el objetivo de constituir un espacio académico y científico estable, orientado al análisis riguroso de las dinámicas y tendencias demográficas que afectan al Principado de Asturias. Con este propósito, la nueva cátedra desarrollará también estudios que contribuyan a afrontar los principales desafíos del territorio: el envejecimiento poblacional, la despoblación rural y la equidad demográfica. La cátedra impulsará, además, la generación de conocimiento útil para las políticas públicas, con un enfoque sociológico integral y alineado con los principios de la Ley de Impulso Demográfico del Principado de Asturias.

El convenio para la constitución de esta nueva cátedra ha sido suscrito esta mañana en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, por el rector Ignacio Villaverde, y la vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo. En la firma, estuvo también presente Óscar Rodríguez Buznego, profesor del Departamento de Sociología, que asume la dirección de la cátedra.

Villaverde aseguró que la Cátedra Universitaria de Demografía se configura como un «instrumento de referencia en investigación, formación, transferencia y divulgación en materia sociodemográfica, con vocación de servicio público y orientación al interés general», dijo.

Añadió que iniciativas como esta son «absolutamente necesarias en el contexto de invierno demográfico que afecta a todas las comunidades autónomas españolas, pero muy especialmente a la asturiana», aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado destacó que la Cátedra Universitaria de Demografía «nace para constituir un espacio académico y científico estable que estudie las dinámicas demográficas de nuestra comunidad, que examine fenómenos como el envejecimiento, la despoblación rural y la equidad territorial, y que genere conocimiento útil para el diseño de políticas públicas eficaces», afirmó.

Añadió que el Principado «ha decidido actuar y lo estamos haciendo con resultados y con proyectos como este, que contribuyen a garantizar un futuro lleno de oportunidad en Asturias, equilibrio territorial y vida para nuestra comunidad», zanjó.

Entre las líneas de trabajo, se incluye la promoción de actividades de análisis, formación y debate interdisciplinar, la colaboración con expertos y entidades del ámbito demográfico, y la incorporación transversal de la perspectiva de género y la equidad intergeneracional.

Inversión de 40.000 euros

El convenio de colaboración está dotado con una inversión inicial de 40.000 euros para el primer ejercicio y permitirá el desarrollo de acciones conjuntas entre la universidad y la consejería, que abarcarán la organización de jornadas y seminarios, la publicación de estudios especializados y la participación en foros y eventos sobre población y territorio. En estos momentos, la universidad cuenta con una docena de cátedras institucionales gracias a la colaboración con el Gobierno asturiano.

Por último, el profesor del Departamento de Sociología de la universidad que dirigirá esta cátedra, Óscar Buznego, explicó que «en esta ocasión la colaboración está orientada al conocimiento de uno de los grandes problemas que tiene Asturias. El factor demográfico vuelve a ser relevante a todos los efectos: económicos, políticos, culturales y sociales en general. No podemos desconocer esto en el contexto de Asturias puesto que en las últimas décadas han aparecido tendencias, fenómenos en nuestra sociedad, que pueden resultar problemáticos o pueden, en otro caso, representar nuevas oportunidades de progreso para Asturias y es esto justamente lo que la cátedra debe proponerse analizar, estudiar con detalle», dijo el profesor.

Subrayó, además, que «esta cátedra también se crea porque queremos que los asturianos también conozcan el problema, es decir, que puedan implicarse en el reto demográfico y queremos para ello también saber qué opinan los asturianos de la realidad demográfica de la comunidad autónoma y de las políticas que se están aplicando», aseveró Buznego.

Temas

Universidad de Oviedo