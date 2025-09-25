Olga Esteban Oviedo Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Francisco Venzalá es presidente nacional del Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública, ANPE, el sindicato docente con mayor representación en España y también en Asturias. A finales de curso tuvo ocasión de participar en algunas de las históricas movilizaciones del profesorado asturiano, forma parte de la mesa de negociación con el Ministerio de Educación donde se acordarán cuestiones como la rebaja de ratios en las aulas y hoy ha podido hablar de todo ello con la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo.

-¿Cómo ha sido la reunión?

-Ha sido muy fructífera, en la que hemos trasladado a la consejera lo que marca la actualidad: el anuncio que hizo el presidente del Gobierno sobre cuestiones que para nosotros son esenciales, como el horario lectivo del profesorado, las ratios y todo lo relacionado con la burocracia. De esto último no han presentado un documento de partida, pero sí nos han explicado que el ministerio está trabajando en herramientas de Inteligencia Artificial para poner remedio la ingente carga burocrática que padece el profesorado en nuestro país. Nosotros vamos a hacer lo que siempre hemos hecho: intentar construir para lograr mejoras para el sistema educativo y para las condiciones del profesorado.

-Eran negociaciones pendientes hace mucho tiempo.

-Efectivamente. Desde ANPE en su día, aplaudimos la inclusión en nuestra actual ley de Educación de la disposición adicional que hace referencia al futuro perfil del docente. Que no debería ser futuro, sino ya. Todo esto que ahora se va a impulsar, ya lo hemos dicho, llega tarde. Además, la ministra ha presentado un documento con 24 propuestas que es, a todas luces, insuficiente. El ministerio aceptó formar cuatro grupos de trabajo, pero solo están operativos el que tiene relación con el perfil docente y el cuarto, que tiene que ver con las condiciones del profesorado. Lo hemos advertido: cuando hay un interés político en una cuestión a veces se irrumpe con más prisa de la necesaria.

-¿Y los dos que faltan?

-El ingreso y acceso a la función docente, es decir, el nuevo sistema de oposiciones, y la carrera profesional. Son cuestiones claves. Hay que constituir esos grupos y avanzar desde la reflexión. Las prisas no son buenas.

-La sensación es que los temas que se han avanzado (ratios y horario lectivo) no suponen ninguna novedad, al menos en Asturias. Aquí ya es estaba trabajando en bajar las ratios y los maestros tendrán en septiembre 23 horas de carga lectiva.

-La próxima reunión está fijada para el 9 de octubre, el ritmo es importante. Pero eso tiene que ir parejo de otras cuestiones. Por ejemplo, se va a tener en cuenta el alumnado de Necesidades Educativas Especiales para las ratios. ¿Y el de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo? Esto tiene que ser tenido en cuenta. Estamos al comienzo de todo, hay que avanzar sin prisa pero sin pausa, desde el consenso y el sentido común.

-Pero de cifras no se habla.

-Ya hemos advertido de una cosa: hay tener en cuenta el componente económico. Lo hemos visto con otras cuestiones. Por ejemplo, cuando se han integrado los compañeros técnicos de FP: lo marca la ley estatal pero las comunidades han tenido que pagar la fiesta… Por eso lo hemos dicho: es esencial, para no repetir errores, establecer una memoria económica que asegure la implantación. Porque si estableces una norma estatal pero la comunidad te dice que no tiene dinero, provocas una realidad injusta. ¿Por qué en unas comunidades sí y en otras no? No es lo mismo la situación de La Rioja, con 6.300 docentes, que Andalucía, con 100.000. Los soportes económicos tiene que estar previstos. Si hay una característica que define la educación en España son las diferencias. Ser docente en Asturias, Andalucía, Balares… difiere y mucho en condiciones laborales, retribuciones, permisos…

-¿Y cómo está Asturias en esa comparativa?

-Desde el comité ejecutivo nacional hacemos una valoración positiva. Se han acordado medidas que van a beneficiar a la educación en Asturias y que repercuten en las condiciones del profesorado. ¿Cómo no va a repercutir reforzar los medios de atención a la diversidad? Lo cual no significa que existan temas pendientes en los que hay que seguir trabajando. Hay un marco que hay que desarrollar y hay que explicar bien para que todos los docentes asturianos sepan cómo les va a repercutir, pero también hay retos globales y específicos de los que seguiremos pendientes.

-¿Cómo se vieron desde fuera las reivindicaciones de Asturias?

-Han coincidido en el tiempo tres movilizaciones. Las de Asturias, que fueron muy intensas y beligerantes; Cantabria, donde seguimos con ellas; y en Extremadura, donde hay una convocatoria de huelga el 7 de octubre. Cada una con sus particularidades pero un denominador común. El año pasado, el ministerio nos pidió ser pacientes con el inicio del proceso de negociaciones. Entendemos que hay cuestiones que tienen un mayor impacto económico, como la carrera profesional. Pero el curso fue decepcionante, el profesorado está decepcionado y no está para aguante otro curso en las mismas condiciones. Porque cuando hay cualquier problema de índole social el foco se pone en la escuela, pero eso no lleva como contrapartida un reconocimiento social ni ninguna otra medida. Cuidemos la escuela y a los principales protagonistas. Con todos mis respetos: si hay una piedra angular sobre la que pivota el sistema educativo, son los profesores.

-Eso está muy relacionado con los dos aspectos que aún no se han abierto en la negociación: el acceso a la función docente y la carrera profesional. ¿No se abren porque se sabe de antemano que van a ser complicados?

-.Somos plenamente conscientes de que vivimos en un marco en que la política lo invade todo. Y un nuevo sistema de ingreso y acceso a la profesión son temas más sensibles. El ministerio ha empezado por los temas más 'llevaderos'. También somos conscientes de que desde otros sectores se han emitido mensajes que nada tienen que ver con la realidad. En España existen unos principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, pero el sistema de acceso está desfasado y debería ser más objetivo y debería valorar la realidad del trabajo diario que el docente tiene que desarrollar en las aulas.

-¿Qué modelo de acceso defiende ANPE?

-Un sistema que dé valor a lo que hace un profesor en el día a día, que sea objetivo y que reconozca a los compañeros que ya están trabajando en los centros y que por lo tanto tienen una experiencia adquirida y saben y conocen el sistema educativo. Respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad…

-Pero teniendo más en cuenta a los interinos.

-Efectivamente.

-¿Cómo es posible que los índices de interinidad sean altos y queden tantas plazas desiertas en las oposiciones?

-Nos tiene que hacer pensar. Es un mensaje para la Administración. Pero una de las cuestiones que el ministerio tiene que ejercer una labor de coordinación y vertebración, le guste o no le guste: las comunidades tiene que informar cuál ha sido el resultado de los problemas de estabilización para saber realmente qué escenario tenemos?

-¿No lo sabemos? ¿El ministerio no cuenta con esos datos?

-Nosotros hemos solicitado esa foto fija, esa auditoría y a día de hoy no se nos ha facilitado. Para poder sacar conclusiones. Porque las polémicas, a quien más perjudica, es a la enseñanza pública siempre. Cuando se dice que 'faltan no sé cuántos profesores'… ¿de qué estamos hablando? ¿Se van a incorporar el 3 de septiembre pero yo hago el cálculo el 25 de agosto? Seamos serios. No arrojemos esa incertidumbre.

-En las movilizaciones de Asturias hubo un problema entre sindicatos, pero también hubo un problema entre las bases y los sindicatos, con cierta desconexión. ¿Qué está pasando?

-nosotros siempre hemos sido transparentes. Cualquier docente asturiano sabe lo que ANPE reivindica. Y lo sabe con conocimiento de causa. En Asturias hemos incrementado la afiliación durante y después de las movilizaciones y en toda España tenemos una progresión vertiginosa. Nuestro mensaje es profesional no político. Lo que queremos es mejorar las condiciones del profesorado y eso se hace mediante acuerdos. No hay acuerdos perfectos, claro. Pero hay momentos en los que hay que tener altura de miras.

-Hacen falta acuerdos. Pero también dinero.

-Somos docentes, pero lo tengo que decir claramente, quizás las organizaciones sindicales tiene que hacer pedagogía. ¿Todos los docentes conocen el acuerdo y su extensión?

-¿Cree que hay intereses en que no se conozca bien el acuerdo?

-Son dinámicas que no ocurren solo en Asturias. Hay veces que una formación no firma y, además, intenta sacar rédito, tirando por tierra lo acordado y no planteando alternativas. Si tú consigues para el profesorado X, puedes decir 'es que había que haber conseguido 3X'. Ya, pero es que quizás en este momento X es lo que está ajustado a la realidad y eso no significa que dejemos de aspirar a seguir mejorando.

-¿Es una utopía pensar que puede haber igualdad de condiciones para el profesorado en todo el territorio?

-Los cuerpos docentes tienen carácter estatal. Hay que regular la profesión y el acceso, el perfil, un código deontológico... No que sea una profesión sin regular, sino que la regulación es un batiburrillo de normas. Lo que decimos es: vamos a regularlo de tal forma que, aunque existan diferencias, no sean tantas. Porque, además, la sociedad no lo entiende... Muchas ves nos preguntan, por qué cuando salen los resultados de los estudios internacionales hay tantas diferencias. ¿Qué pasa, que los alumnos de un sitio son más torpes o los profesores son peores? Evidentemente que no. Claro que hay cuestiones como los factores socioeconómico y otros... pero una cosa clave: qué política educativa se está haciendo en cada territorio. Eso es un elemento diferenciador de partida. Hay que intentar aparcar las diferencias y trabajar por un marco común. Porque ojo... la profesión docente está dejando de ser atractiva. Hay especialidades, como las Matemáticas, o en Formación Profesional... donde no se encuentra profesorado. Porque hoy en día, ser docente en determinados escenarios, es complicado.

-No parece sencillo lograr un marco común en un país que lleva una cuantas leyes educativas...

-Ninguna ley educativa dura los diez años necesarios para poder empezar a sacar conclusiones. Y somos plenamente conscientes de que si hubiera un cambio político en este país una de las primeras cosas que se cambiaría sería la ley educativa. Hay que romper esa dinámica. Y otra cosa: debe existir una mayor sensibilidad en el plano político hacia la educación, que debe ser una prioridad, y no es así. No puede ser un arma arrojadiza de confrontación política.