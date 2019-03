El proyecto con el que avanza la constructora es el pactado por Foro y PP Inútil. Esta vía, montada en 2015 al inicio de la variante y aún sin usar, tiene que ser levantada para cambiar traviesas y carriles. Un informe aconseja cambiar un ancho de vía, lo que requiere tramitar un modificado. La obra levantará parte de los carriles ya puestos R. MUÑIZ GIJÓN. Domingo, 17 marzo 2019, 05:09

La polémica sobre el tipo de vía a instalar en la variante de Pajares resucitó cuando el presidente Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas. De cara a los comicios Foro Asturias ha vuelto a poner como condición al PP para ir en coalición electoral que su programa conjunto apueste por «poner en servicio de manera inmediata con vías de ancho europeo los dos grandes túneles de la variante». La paradoja es que eso mismo es lo que recoge el proyecto constructivo que el Ministerio de Fomento, a través de Adif Alta Velocidad, adjudicó el 28 de noviembre a FCC.

El motivo es que el proyecto se elaboró durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con el visto bueno de Foro Asturias. El documento prescribe montar en el lado Este una vía de triple hilo o ancho mixto (tres carriles que admiten el paso de trenes en ancho europeo e ibérico), mientras en el lado Oeste se tendería solo europeo. Las mercancías podrían utilizar así solo uno de los túneles, lo que, para asegurar el flujo, requiere mantener en servicio la rampa de Pajares.

Con el Ejecutivo socialista el esquema fue revisado. Un informe técnico fechado el 14 de noviembre y firmado por tres directores generales de Adif y un secretario general del ministerio aconseja mantener el túnel en ancho mixto, pero inicialmente abrir el tubo Oeste en ancho ibérico. Así las mercancías podrían utilizar ambos pasos, haciendo prescindible la rampa de Pajares.

Para no provocar demoras, el ministerio procedió a adjudicar el proyecto tal y como lo heredó del equipo anterior. El informe técnico es lo que aconseja, matizando que acto seguido «sería necesario tramitar un proyecto modificado» que recoja la nueva configuración de las vías. «Se considera un modificado viable, ya que estaría justificado su necesidad», abunda, al tiempo que considera que el trámite no retrasará las obras y supondrá un ahorro de unos 383.372 euros en labores previstas que no será necesario acometer.

Preguntado por el modificado, en Adif confirman que «de momento no se ha iniciado la tramitación de ningún proyecto modificado», por lo que se seguiría avanzando bajo el esquema previsto por PP y Foro. Hay margen para ello, toda vez que la diferencia entre ese plan y el amparado por los técnicos solo difiere en la posición en la que se colocarán los carriles del lado Oeste, un trabajo que no se abordará hasta dentro de varios meses.

Tanto si se ejecuta el proyecto actual como el modificado, lo cierto es que ambos obligan a desandar parte de lo avanzado. En 2015 se dejó montada vías en el tramo La Robla-Túneles de Pajares, de 9,4 kilómetros. Las del lado Este deberán ahora ser levantadas para colocar las traviesas propias del triple hilo y un carril más.