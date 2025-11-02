PSOE e IU se abren a hablar de fiscalidad con Covadonga Tomé entre críticas de los empresarios

PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, las dos fuerzas que sustentan el Gobierno regional, se sientan este lunes con la diputada del Grupo Mixto ... Covadonga Tomé para analizar y debatir sus enmiendas a la reforma fiscal. Una reforma de la ley en materia tributaria que, previamente, habían cocinado los dos socios de gobierno buscando un equilibrio entre la bajada de impuestos a las clases medias comprometida por los socialistas y la subida a las altas rentas demandada por el socio minoritario.

El resultado fue una rebaja de impuestos que beneficia principalmente a quienes cobran menos de 35.000 euros, ya que se introducían subidas para contener esa bajada a partir de los 50.000 euros y se incrementaban los tributos a las rentas superiores a 175.000 euros, además de elevar los gravámenes para los grandes tenedores de vivienda.

La propuesta nunca contó con el visto bueno explícito de Covadonga Tomé, de cuyo voto depende el Gobierno de Adrián Barbón para alcanzar una mayoría de izquierdas en la Cámara asturiana que permita sacarla adelante. Por ello, la exdiputada de Podemos y ahora líder de Somos Asturies ha impuesto negociar sus enmiendas de forma privilegiada y no en el marco de la ponencia, como pretendían las fuerzas del Ejecutivo. Su equipo propone aumentar los impuestos a las rentas de más de 120.000 euros y someter a mayor presión fiscal a los grandes tenedores, y ha advertido de que, sin cerrar este asunto –clave para fijar los ingresos y establecer el techo de gasto–, no entrará de lleno en la negociación presupuestaria.

Desde la FSA, el secretario de Organización, Luis Ramón Fernández Huerga, reiteró el mensaje que viene defendiendo su grupo parlamentario, recordando que se trata de «dos negociaciones que coinciden en el tiempo –fiscalidad y presupuestos– y que se llevarán de forma paralela, cada una con sus ritmos», aunque reconociendo también que «están relacionadas». Pero también acatando la exigencia de Tomé de «analizar» sus enmiendas al margen de la ponencia constituida el pasado viernes y sentándose a hablar con ella de forma independiente al resto de las fuerzas. «Afrontamos ambos procesos con una actitud constructiva, de diálogo y responsabilidad, convencidos de que el objetivo compartido debe ser reforzar el estado del bienestar y garantizar unas cuentas que impulsen el crecimiento y la cohesión social de Asturias», defendió Huerga.

IU-Convocatoria por Asturies comparte con el PSOE la necesidad de «desligar» ambos debates y, teniendo en cuenta que la reforma fiscal ya está tramitándose en la Junta, sitúa las conversaciones en materia tributaria exclusivamente en el ámbito parlamentario. «Pero, al margen de eso, por supuesto que estamos dispuestos a que en el marco de la negociación presupuestaria podamos hablar también de ingresos y de fiscalidad», resolvió Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies.

Las conversaciones para analizar posibles subidas fiscales han hecho, eso sí, saltar las alarmas en el sector empresarial. Desde la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) advierten de que el presupuesto debe ser «una herramienta al servicio de la actividad económica» y sostienen que, para lograrlo, no se puede «seguir cargando sobre los asturianos una mayor presión fiscal». La presidenta de la patronal, María Calvo, denuncia que Asturias pierde competitividad por ser una de las comunidades con mayor carga impositiva y alerta de que la inflación «está provocando un aumento efectivo de los impuestos, por lo que el objetivo debería ser corregir este efecto, no incrementarlo». En cuanto al gasto, reclama «una gestión más eficiente de los recursos y orientar las partidas hacia la inversión productiva, que es la que realmente genera crecimiento y oportunidades».

.