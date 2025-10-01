¿Cómo puedes emprender en el medio rural asturiano? La Cámara de Comercio de Oviedo y el SEPEPA firman un convenio por 100.000 euros que financia el Principado para la formación de nuevos emprendedores

E. C. Gijón Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:17 Comenta Compartir

Tras firmar un convenio con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), la Cámara de Comercio de Oviedo acaba de poner en marcha un Plan de Apoyo al Emprendimiento Rural en diversos puntos del oriente y occidente de Asturias asturiano: Luarca, Ribadesella y Cangas del Narcea. Se trata de ayudar a emprender en el medio rural.

El curso, dirigido preferentemente a personas en situación de desempleo, arranca el próximo 14 de octubre en Luarca. A continuación, el 20 de octubre, será el turno de Ribadesella. Y, a partir del tres de noviembre, Cangas del Narcea.

La formación es totalmente gratuita, financiada por el Principado de Asturias, y se impartirá en formato presencial, combinando sesiones grupales con tutorías individualizadas.

A lo largo del programa se impartirá formación en áreas clave, como creatividad e innovación, marketing y transformación digital, aspectos legales y fiscales, finanzas, plan de negocio y empleabilidad.

Además, se proporcionará asesoramiento personalizado y acompañamiento experto a cada participante para analizar y desarrollar su idea de negocio orientada al entorno rural. Al finalizar, todos los alumnos dispondrán de su propio Plan de Viabilidad.

El convenio, con un importe de 100.000 euros, tiene por objeto sentar las bases de colaboración entre la Cámara y el SEPEPA, para el desarrollo de un plan de apoyo al emprendimiento en zonas rurales de Asturias dentro de las actuaciones del Programa Anual de Trabajo para 2025 del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo en el Principado de Asturias.