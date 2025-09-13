Titulado como delineante en Oviedo tras seis años de estudios, Juan Carlos González 'Juanito', hijo y nieto de ganaderos, decidió seguir en Villar de Vildas, ... al frente de una ganadería de carne de buen tamaño, que tiene 40 hectáreas de pastos de invierno en Grado. Herido en la lucha contra el fuego que desde Genestoso llegó a amenazar Villar y quemó parte de La Pornacal, 'Juanito' aporta su visión, que transmitió in situ al consejero.

–Parte de La Pornacal se quemó, pero una vez allí, se ven unos pastos completamente agostados en la zona que no se quemó.

–Agostados y donde podía haber pasto está quemado del sol, y donde no está quemado, hay matorral en la que el ganado no puede entrar ya a comer.

–Un matorral que sería pasto si se desbrozase.

–Hay unas cien hectáreas de matorral en La Pornacal y en parte del valle por el que se sube allí. El año pasado pedimos poder desbrozar en la zona de Cintas, que eran muy buenos pastos de otoños y tempranos de primavera. Cuando enfría Braña Viecha, allí, que da bien el sol, se podía aprovechar el pasto todo el otoño. Pero esa zona, hoy, está perdida y sin accesos, igual que la ladera del Cabril o Los Raxos.

–Precisamente de facilitar la tramitación de accesos en espacios protegidos habló el consejero en La Pornacal.

–Y es imprescindible. El director del parque me comentó hace unos días que sí hay ahora cierta flexibilidad para reabrir las pistas. Falta que se apruebe en los presupuestos del Principado. Tuvimos muchas críticas de compañeros ganaderos por recibir al consejero en La Pornacal. Dicen que lleva muchos años engañándonos y que nos prestamos a hacer la foto. Esperemos que no tengamos que darles la razón y que sirva de algo que el consejero haya visto la situación real en directo.

–¿Hay demasiada tensión entre los ganaderos? La victoria clara de URA en las elecciones agrarias parece un síntoma de eso.

–A una reciente reunión en Cangas del Narcea fuimos seis de Villar y percibí muchos enfrentamientos que no nos van a llevar a buen puerto. Seas de un color u otro debemos unirnos para luchar por los intereses del campo.

La 'seca' y el fuego

–Hábleme del efecto de la sequía.

–Que yo recuerde, es de las más intensas. Y no sólo en los pastos altos. Nuestra finca de Grado está mucho más afectada. Las fuentes que no secaron, agonizan. Afecta a toda Asturias, más en el centro que en la alta montaña.

–Quirós tiene apalabrados con el Principado dos reservorios de agua en zonas altas para poder atender a los pastos de verano. ¿Se podría hacer lo mismo en Somiedo?

–En Quirós hay mucha escasez de agua, por la caliza, que filtra. Todo el Aramo anda muy escaso. Aquí no nos pasa eso, el río Pigüeña nace aquí y cada poco tiene un afluente. Pero en Somiedo también pasa, en Pineda, que hay un ganadero sólo que no tiene agua, las vacas tienen que andar tres kilómetros para beber. También en Las Morteras, o en Clavillas, el más seco de Somiedo. Aquí ya se estudió eso en la zona de Pineda, pero de momento, nada. Estamos sin agua en el puerto. Hay comida, pero no agua. Y bombear es caro.

–Lobos, osos, incendios y, ahora, sequía. Y pese a todo, me contaba usted en Braña Viecha que su hijo, Marcos, de 16 años, quiere seguir con el negocio. ¿Cuál es el secreto?

–Estudié delineante en Oviedo, pero esto engancha. Tiene que gustarte muchísimo el oficio, haberlo mamado desde pequeño. Es raro entrar en esto desde fuera. Y tener un apoyo ya de tus padres o abuelos. Yo no aconsejaría a nadie que se meta ahora sin tener, sobre todo, fincas un poco decentes, con accesos, con agua, que escasean.

–Escasean también por falta de actividad.

–Con mi abuelo eran nueve hermanos y conservaban los montes limpios. Aquí tenemos una riqueza enorme muy desaprovechada. Los montes no se usan ni para madera ni para nada. Antes no había dónde encontrar un abedul o un haya, ahora toda la masa forestal está desaprovechada.

Más protección, más incendios

–Ese desaprovechamiento es la clave de los incendios

–Sobre todo, no pastar algunas zonas en las que no entra el ganado. Ahí el matorral gana la guerra. La idea de los ecologistas de que la naturaleza se regula sola, no se lo creen ni ellos. Necesita la mano del hombre y la actividad ganadera, con una carga de ganado adecuada. Si te quedas corto, el matorral avanza. De sexta generación en los incendios pasaremos a octava, porque no hay zonas limpias. Las camperas son ya prácticamente todo matorral. Es lo que le contaba yo al consejero: hubiera sido muy fácil con una araña desbrozadora pegar un par de pasadas alrededor y meter fuego para limpiar el centro. Y claro, quemar en la época correspondiente, cuando hay que hacerlo. En invierno y primavera, que era cuando la gente quemaba siempre aquí. hay zonas que se llaman así, La Queimada, porque cada dos o tres años iban y quemaban.

–Eso, ahora, no lo hace nadie.

–No, porque ahora lo que hay son zonas pequeñas de campera. Tienen que venir máquinas y hacer un perímetro importante. Hemos llegado a un punto en el que es peligroso quemar.

Filetes a 50 euros el kilo

–Si los ganaderos tuvieran que asumir el coste de desbrozar todo lo que hay que desbrozar ¿a qué precio habría que vender el kilo de filetes en las carnicerías?

–Ni nos lo planteamos. Sería inviable recuperar lo que se abandonó. Llevamos medio siglo de abandono, y el matorral llegó a tal punto que sería más razonable quitar el ganado y dedicarnos a otras cosas. No vas a cobrar el kilo de filetes a 50 euros, porque no nos lo comprarían. Si nos hubiesen dejado, nosotros lo hubiéramos hecho, igual que nuestros abuelos. Ellos lo hacían con un carro y un pico. Imagínese ahora con los adelantos que hay. Pero fueron prohibiendo, cuanto más protección le meten a una zona, más abandono y menos actividad ganadera, y más riesgo de incendio.