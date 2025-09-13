El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Carlos González, en la Braña Viecha de La Pornacal. O. Villa

Juan Carlos González. Ganadero

«En el puerto hay comida, pero estamos sin agua y bombearla es caro»

«La naturaleza no se regula sola. Necesita la mano del hombre y una carga de ganado adecuada. El matorral avanza, si no, y los incendios llegarán a ser de octava generación»

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:32

Titulado como delineante en Oviedo tras seis años de estudios, Juan Carlos González 'Juanito', hijo y nieto de ganaderos, decidió seguir en Villar de Vildas, ... al frente de una ganadería de carne de buen tamaño, que tiene 40 hectáreas de pastos de invierno en Grado. Herido en la lucha contra el fuego que desde Genestoso llegó a amenazar Villar y quemó parte de La Pornacal, 'Juanito' aporta su visión, que transmitió in situ al consejero.

