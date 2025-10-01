El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La junta de portavoces, ayer, reunida en la Junta General. Mario Rojas

Pumares celebra la oferta de diálogo del PP para propiciar un cambio en el Gobierno

El secretario general de Foro asegura que la marca «no se diluirá», pero deja la puerta abierta a avanzar en posibles fórmulas de colaboración con el PP

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:28

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ejerció este miércoles –una vez más– de enlace entre su formación y el Partido Popular. El también diputado ... en la Junta General fue el encargado de recoger la oferta de los populares para «unir fuerzas» y celebrar la disposición al diálogo que, el día anterior, había querido trasladar el presidente del PP, Álvaro Queipo, a su homóloga en Foro, Carmen Moriyón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  6. 6 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  7. 7 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas
  10. 10

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pumares celebra la oferta de diálogo del PP para propiciar un cambio en el Gobierno

Pumares celebra la oferta de diálogo del PP para propiciar un cambio en el Gobierno