Pumares celebra la oferta de diálogo del PP para propiciar un cambio en el Gobierno

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ejerció este miércoles –una vez más– de enlace entre su formación y el Partido Popular. El también diputado ... en la Junta General fue el encargado de recoger la oferta de los populares para «unir fuerzas» y celebrar la disposición al diálogo que, el día anterior, había querido trasladar el presidente del PP, Álvaro Queipo, a su homóloga en Foro, Carmen Moriyón.

La también alcaldesa de Gijón había manifestado el pasado sábado la necesidad de un cambio en el Gobierno socialista, pero defendiendo por encima de todo la independencia de Foro Asturias. Sus palabras fueron recogidas por el líder popular con un ofrecimiento al diálogo para buscar la fórmula de colaboración en la que ambas partes se encuentren más cómodas en su objetivo común de poner fin a cuarenta años de gobierno socialista.

Al ofrecimiento respondió este miércoles directamente Adrián Pumares, quien el pasado mes de marzo ya firmó un pacto de colaboración parlamentaria con el grupo popular, al que volvió a referirse ahora como un paso previo para futuros acuerdos. «Comparto plenamente el análisis que realizó tanto la presidenta de Foro Asturias el pasado sábado, como el martes el presidente del Partido Popular. Es evidente que en el Principado de Asturias hace falta un cambio de Gobierno. Lo dijimos cuando pusimos en marcha la alianza parlamentaria para ofrecer una alternativa a los asturianos y para ofrecer también una oposición conjunta al Gobierno de Barbón, porque creemos sinceramente que el principal problema que hay ahora mismo en el Principado de Asturias es el Partido Socialista», declaró el diputado forista. Y frente a ello, entiende que «todas las conversaciones, todas las actuaciones, todas las disposiciones al diálogo que se encaminen precisamente a que haya un cambio de gobierno en el Principado de Asturias son bien recibidas», resolvió.

No quiso Pumares, siguiendo la premisa que vienen compartiendo en los últimos meses tanto PP como Foro, hablar de la fórmula que podría adoptar este acuerdo de colaboración parlamentaria de cara a las próximas elecciones autonómicas y locales, ni mucho menos ahondar en lo que esto podría suponer en el escenario autonómico o en ayuntamientos como el de Gijón. «Son futuribles. Queda evidentemente muchísimo, estamos en el ecuador de la legislatura», respondió Pumares, quien quiso, en todo caso, avalar el buen funcionamiento del paso dado hasta ahora en el marco parlamentario y que, frente a las críticas por parte del presidente del Principado, Adrián Barbón, desde Foro entienden que «respeta la autonomía de ambos partidos».

Una premisa que es imprescindible para la presidenta de Foro y también para su número dos, Adrián Pumares, quien aseguró que, aunque queda tiempo para abordar posibles estrategias de colaboración con el PP, «la marca de Foro Asturias no se va a diluir». Muy probablemente de eso se hablará hoy en Gijón con motivo de la visita a la ciudad del secretario general del PP, Miguel Tellado, donde se reunirá con todo el grupo parlamentario popular.

En todo caso, y frente a los comentarios críticos por parte de Barbón en relación con las expectativas que al inicio de legislatura había puesto en la independencia de Pumares, el portavoz forista respondió irónicamente que «también Adrián Barbón al principio de la legislatura parecía que iba a ser un buen presidente, o al menos que iba a ser un presidente mejor que Javier Fernández, y desgraciadamente también se perdió por el camino».