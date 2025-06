Adrián Pumares (Laviana, 1989), secretario general de Foro y único diputado de esta formación en la Junta, llega al ecuador de la legislatura con un a ... cuerdo de colaboración parlamentaria suscrito con el Partido Popular que, entiende, ha dejado «absolutamente desnortado» al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, a quien ve «ausente» y sin «capacidad de reacción». «Desde que firmamos el pacto no da pie con bola», opina.

–Llevamos sólo media legislatura y parece que ha pasado de todo. ¿Comparte esa impresión?

–Lo que ha pasado es que estamos ante un Gobierno agotado y como estamos ante un Gobierno agotado que va sin rumbo, pues, efectivamente pasa de todo.

–¿Qué augura para lo que queda de legislatura?

–Que va a seguir como hasta ahora. Además de dar síntomas de agotamiento, el principal problema al que se enfrenta el Gobierno de Barbón es que no reacciona. Le llegan los problemas y no es capaz de reaccionar. Lo que hace es esconderse detrás de las consejeras, detrás de una pantalla, pero no lidera. Lo hemos visto con el accidente de la mina de Cerredo, con el conflicto de educación y de forma permanente.

Gobierno que «defrauda»

–Esta es la segunda legislatura de Barbón. ¿Cree que nunca ha liderado?

–Creo que cada vez se le saltan más las costuras. Y luego también creo que hay consejeros de los que se esperaba más y que, sin embargo, están defraudando.

–¿A quién o quiénes se refiere?

–Hay varios. Aunque si tuviera que elegir a uno sería Guillermo Pelaéz. Es evidente que no está a la altura porque, en lugar de gestionar, se dedica a defender permanentemente a Barbón, a entrar en política y a dar carnés sobre quién puede y no estar en las manifestaciones.

–Usted auguró hace meses que PSOE e IU no iban a llegar al final de la legislatura. ¿Mantiene la apuesta?

–Es verdad que desde que hice esa predicción cambió alguna cosa. En aquel momento veíamos a una IU muy mimetizada por el PSOE y ahora quien está mimetizado es el PSOE. Que lleguen o no al final de legislatura dependerá de los intereses electorales, fundamentalmente de Adrián Barbón que, como todo el mundo sabe, no piensa en lo que puede ser mejor para el Principado sino únicamente en dos cosas: los interese electorales y los intereses de Pedro Sánchez.

Conflictos

–Crisis educativa, crisis en el ERA... ¿Efecto contagio?

–No. Es una cuestión de fondo, de posponer los problemas. La pasada legislatura Barbón fue capeando el temporal, pero ahora, que no tiene la excusa de la pandemia, saltan las costuras por todos los lados. Y no es efecto contagio, sino consecuencia de no haber asumido los problemas a tiempo. El mejor ejemplo de que estamos ante un presidente ausente es que, lo reconoce él, no vio venir la huelga docente.

–¿Cómo valora, pasado ya algún tiempo, el acuerdo de colaboración que firmó con el PP?

–La mejor prueba de que ese acuerdo y ese trabajo en común están funcionando es lo nervioso que se puso Adrián Barbón desde el primer momento y que, desde entonces, no da pie con bola. Está absolutamente desnortado y ya no sabe ni lo que dice.

–¿Ha perdido Foro su autonomía como le reprocha Barbón?

–Foro mantiene su autonomía y mientras yo esté en el Parlamento y en la Secretaría General de Foro va a seguir manteniéndola. Y eso Barbón lo sabe perfectamente.

¿Futuro en el PP?

–¿Le veremos en la lista del PP como da por hecho Barbón?

–Si yo fuera Barbón, me preocuparía más por el resultado que va a tener el PSOE en las próximas elecciones que por Pumares. Y le recomiendo que deje de comentar la actualidad como si fuera un programa de prensa rosa y se dedique a gestionar el Principado.

–Aprobó los primeros presupuestos y rechazó los segundos. ¿Lo que haga en los terceros dependerá del PP?

–No. Va a depender de Adrián Barbón y de que su Gobierno deje de mentir. Pocos días después de que yo no apoyara sus presupuestos, una inversión fundamental, como era la obra del hospital de Cabueñes saltó por los aires. Y, después de salvar al PSOE apoyando una enmienda por un error garrafal de Guillermo Peláez, me encuentro con una reforma fiscal que a mí se me negó. Nosotros volveremos con la misma voluntad negociadora de siempre, pero apoyar unas cuentas cuando no incluyen nada de lo que propones sería raro.

Oficialidad del asturiano

–Acaba de votar en contra de la oficialidad. ¿Foro está a favor o en contra?

–Foro lo que no está es a favor de la política espectáculo. Si Barbón tuviera voluntad, y me consta que su consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, sí la tiene habría dado pasos adelante con los 41 diputados que reconocen, valoran y defienden la lengua asturiana. Pero en lugar de eso plantea reformar el Estatuto a sabiendas de que no va a salir adelante para romper el acuerdo mayoritario y dejar fuera a los diputados del PP. Yo no estoy en eso. Pero, además, que me tomen el pelo me gusta cada vez menos. Recordemos que en la pasada legislatura pedimos que nos plantease el modelo de 'oficialidad amable' y no solamente no nos lo dio, sino que los informes que tenía los escondió en un cajón.

–Se están dando los primeros pasos de la comisión de investigación de Cerredo. ¿Ve verdadera voluntad de llegar al final?

–Por parte de PSOE y de IU, no, pero los demás partidos no estamos cayendo en sus trampas. Han convocado al alcalde de Cangas del Narcea por el único motivo de que sea del PP para buscar embarrar mientras rechazan que puedan comparecer Alejandro Calvo o Marcelino Marcos Líndez, que tienen mucho que decir en relación con lo que vieron los agentes de medio natural.

'Caso Cerdán'

–En medio de todo esto salta el 'caso Cerdán'. ¿Cómo cree que puede afectar a Asturias?

–De momento lo que ha afectado es muy negativamente a Adrián Barbón. Hay cuatro presidentes autonómicos que son del PSOE: la de Navarra, en el epicentro de la trama; Page, que ha dicho claramente que con él no cuenten para blanquear a Pedro Sánchez; Salvador Illa, que es evidentemente la persona de más confianza de Sánchez. Y luego está Barbón. En medio del ring, absolutamente noqueado e intentando decir «Pedro, estoy aquí, te estoy defendiendo» pero al que nadie le hace caso.