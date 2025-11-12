Queipo ensalza las políticas de Buruaga frente a la «inacción» de Adrián Barbón

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, reivindicó ayer en Santander el modelo de gestión de la dirigente popular María José Sáenz de Buruaga como referencia para Asturias. A su juicio, la rebaja fiscal y la defensa «real» de la ganadería que aplica el Ejecutivo de Cantabria contrastan con la «inacción» y la «asfixia fiscal« que atribuye al Gobierno de Adrián Barbón. El también portavoz del PP en la Junta realizaba estas declaraciones tras mantener un encuentro con Buruaga en la sede de la presidencia de Cantabria, que sirvió para repasar problemas comunes de ambas comunidades.

Queipo explicó que, mientras los asturianos «sufrimos la mayor carga fiscal, que asfixia las posibilidades de la región», el Gobierno de Cantabria ha aplicado una rebaja de impuestos que ha dejado «52 millones de euros en los bolsillos de los cántabros». Según destacó, esa reforma ha permitido sumar 7.300 nuevos declarantes y aumentar en 36 millones la recaudación autonómica del IRPF. El presidente del PP asturiano censuró que Adrián Barbón «se empeñe en seguir subiendo los impuestos a las clases medias, mimetizado con la izquierda más radical», lo que, a su juicio, «desploma el poder adquisitivo de los ciudadanos y frena el crecimiento económico». Y, sobre este aspecto, reiteró su compromiso de impulsar, si gobierna, una reforma fiscal integral en Asturias que permita «competir con las regiones del Noroeste». La propuesta incluiría la reducción del IRPF para compensar la inflación, la supresión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, la eliminación del recargo sobre Actividades Económicas y la rebaja de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. «Esta reforma no hará recaudar menos, sino que ampliará la base de contribuyentes que aporten a la caja común», aseguró.

Queipo también destacó la labor del Gobierno de Sáenz de Buruaga en la defensa de la ganadería, con la «ejecución real y seria» del plan del lobo, con 25 extracciones ya de las 41 permitidas, y ofreciendo datos mes a mes. Por contra, denunció, «el Gobierno antiganadero de Barbón» sólo ha extraído 11 lobos de 53 «y tuvo que ser obligado por la justicia a publicar los datos». Asimismo, el líder popular denunció los retrasos en los trenes de cercanías y reprochó a Barbón su «sumisión» al Gobierno central frente a la «valentía» con la que, en su opinión, su compañera de partido defiende los intereses de sus vecinos.