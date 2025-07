Durante la pandemia descubrió el mundo de la apicultura. Siempre que puede se enfunda el traje protector, los guantes y la careta y con el ... ahumador y espátula en mano atiende sus colmenas en Sorrodiles, en Cangas del Narcea. Allí, rodeado de abejas y en la más pura naturaleza, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, encuentra el silencio y la tranquilidad necesarios para tomar decisiones. Lejos de allí, en Gijón, con la iglesia de San Pedro como testigo y la playa de San Lorenzo de fondo, el líder de los populares asturianos atiende a EL COMERCIO para hacer un repaso de la legislatura, que llega a su ecuador, y el convulso contexto político actual.

–Ni a Barbón ni a usted les gusta el pacto fiscal Gobierno-Cataluña. Pero siguen sin ser capaces de fijar una posición común para el pleno de mañana. ¿Tan difícil es entenderse?

–Nosotros hemos actuado de la forma correcta, que es rellenando un hueco que dejó el Principado por no querer liderar la respuesta de Asturias ante lo que consideramos que es la mayor amenaza a nuestro sistema público en los últimos años. Cuando este pacto se firma el lunes y el Gobierno no convoca a los grupos parlamentarios para poder tener una postura común, nosotros decidimos dar el paso y convocar este pleno extraordinario para que podamos votar una declaración conjunta que proponemos de cuatro puntos, que, por resumir, dice que Asturias no puede aceptar una negociación bilateral entre el Estado y Cataluña que merme de recursos a la bolsa común.

–El Gobierno de Asturias ya ha dicho que si ese acuerdo se lleva a cabo no lo apoyará y deja abierta la posibilidad a un a presentar un recurso. ¿Es suficiente para ustedes esta posición?

–Mire, que Cataluña pueda gestionar sus recursos y, por tanto, vaciar la caja común es lo suficientemente grande como amenaza a Asturias. Creo que este lunes es una buena oportunidad para que todos votemos la declaración que presenta el PP y levantar un muro de contención con una posición unánime, de consenso y en la que cabemos todos.

–El PSOE presenta una distinta, casi en los mismos términos, por lo que esa unanimidad que pide no la habrá.

–Lo cual demuestra que la voluntad de llegar a acuerdos por parte de este PSOE no existe.

–¿Apoyarán el texto del PSOE?

–Si estamos diciendo lo mismo, sí, lo haremos.

–Estas iniciativas son en el ámbito político. En el institucional, ¿qué debe hacer el presidente Adrián Barbón?

–Yo le puedo decir cuál sería el orden cronológico de lo que debería haber hecho el presidente: debería haber salido a dar explicaciones en el mismo momento en el que se conocieron los detalles de ese pacto que se firmó el lunes, y no lo hizo; debería haber convocado a la mesa de financiación, pero tampoco lo hizo; debería comparecer ante el Parlamento, y una vez más ahí Barbón falló, porque el presidente no va a comparecer mañana ante la Junta General, lo hará el consejero de Hacienda.

–¿Mantiene, como afirmó en febrero pasado, que el pacto de financiación autonómica suscrito en 2020 está roto?

–Es que el que lo ha roto, el que lo ha abandonado, ha sido el PSOE, al aceptar los términos de la quita de la deuda que firmó y negoció el Gobierno de Sánchez.

–Barbón dice que son ustedes los que se han salido.

–Nosotros no hemos salido de ese pacto, porque el pacto está vigente.

–Y en qué quedamos, ¿está roto o no?

–Es que, a ver, la Mesa de Financiación de Asturias y ese pacto están vigentes. Nosotros nos mantenemos y nos sentimos muy cómodos en él, pero quien sí ha roto ese acuerdo dando su visto bueno a una iniciativa que lo rompía y lo atacaba directamente es el Gobierno del Principado, dando por buena esa quita de deuda que, según el pacto, tenía que haberse hecho de forma equitativa. Es Barbón y el PSOE el que se ha salido del pacto y deben explicar si para ellos firmar pactos significa incumplirlos reiteradamente.

–¿Y si alguna otra comunidad, por poner un ejemplo, Andalucía, negocia un modelo de financiación singular, mantendría su posición actual?

–Todos los meses me reúno con los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y con el presidente Juanma Moreno tengo una muy buena relación. Y sé que todos los presidentes que gobiernan en nombre del Partido Popular tienen la misma opinión y ninguno va a entrar a negociar nada de manera bilateral con el Gobierno de España.

–Eso mismo es lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Barbón.

–Y ahí coincidimos plenamente, por eso digo que estamos de acuerdo en lo que hemos firmado en el año 2020. El pacto por la financiación sigue perfectamente vigente, son ellos, los socialistas, los que han decidido que ya no vale, pero por nuestra parte sigue perfectamente vigente y lo que afecte a la financiación autonómica se tiene que negociar de forma multilateral.

–El pasado 27 de febrero, precisamente en el contexto de la quita de la deuda, usted dijo: «Barbón ha traicionado a Asturias». ¿Lo sigue pensando?

–Sigo pensando que Barbón efectivamente traicionó el pacto de financiación que él mismo había firmado.

–¿Le acusan también de estar al servicio de Sánchez, no de los asturianos?

–Es que, de verdad, creo que Asturias tiene que tener una opinión clara en cuestiones importantes y que son para nosotros de supervivencia, como es el tema de la financiación autonómica. A mí me gustaría ver un presidente que fuese más contundente. Lo que no se puede hacer es ponerse de perfil y no estar escondido.

Cuestión de impuestos

–¿Qué le parece la reforma fiscal que plantea el Principado?

–Insuficiente y apurada, porque viene empujada por el hecho de que Salvador Illa hizo una reducción del IRPF para las rentas más bajas en Cataluña y dejaba al aire las vergüenzas en Asturias, que es una de las comunidades autónomas que más gravan. Y ahora vemos que lo que están planteando es una rebaja en las rentas medias y bajas, pero absolutamente insuficiente. Lo que quieren hacer es un maquillaje.

–¿Cuál es el modelo fiscal que plantea usted?

–Proponemos una reforma fiscal mucho más amplia, que toca otros tipos impositivos, pero que busca que cada uno de nosotros paguemos menos impuestos, pero recaudando más generando más actividad económica, más empleo.

–¿Qué medidas concretas plantea?

–Nuestro proyecto fiscal para Asturias está perfectamente definido. Y no es solamente hacer un pequeño retoque, un maquillaje para salir en falso de la cuestión. Planteamos rebajas en el IRPF, en las rentas medias y bajas concretamente, pero también eliminar el impuesto de Sucesiones, mejorar en el de Transmisiones Patrimoniales... En fin, es un paquete completo y hay que hacerlo con tiento, guardando el equilibrio.

–Ponga cifras. ¿Cuánto se ahorraría una familia asturiana con su propuesta fiscal?

–Pues depende del impuesto del que estemos hablando. Pero como ejemplo: un joven, una pareja joven que compre una vivienda se podría ahorrar entre 5.000 y 6.000 euros en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales con nuestra propuesta.

–¿Usted defiende la progresividad fiscal?

–Por supuesto que sí.

–Pero su propuesta fiscal, en la lo que a IRPF se refiere, plantea una rebaja general, mismo tipo para todos.

–Nosotros estamos planteando una rebaja en los dos primeros escalones del IRPF. Pero eso no quiere decir en absoluto que se vaya a romper con el principio de la progresividad fiscal, que es irrenunciable. Aquí seguirá pagando más quien más tiene, porque es de justicia fiscal.

Reajustar los entes públicos

–¿Reordenaría la Administración?

–No solamente hay que hacer una rebaja fiscal, también de nuestra estructura administrativa. Hay mucho dinero que se invierte en entes satelitales del Gobierno que suponen un enorme gasto.

–¿Y qué sobra?

–Mire, el presupuesto destinado a todos los entes que rodean a la Administración del Principado asciende a 600 millones de euros. Creo que se pueden hacer ajustes lo suficientemente importantes como para que podamos hacer una reducción de gasto sin que se toque para nada la eficiencia de la propia Administración.

–Vale, pero insisto, ponga nombres y apellidos. ¿Qué entes suprimiría usted?

–Eso se lo diré cuando llegue el momento.

–Dígame las tres peores cosas que cree que está haciendo el Gobierno de Asturias.

–En primer lugar, no dar la cara. En segundo lugar, supeditar todas sus acciones a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez y, en tercer lugar, la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos que cada año el Parlamento pone a su disposición. Son más de 400 millones de euros que en el último año se quedaron sin ejecutar.

–¿Y hay algo que esté haciendo bien?

–Pues me cuesta encontrar algo. Tendría que pensarlo con mucha calma.

–A finales de mes arrancan las comparecencias de la Comisión de Cerredo. ¿Qué espera de ella?

–Tengo que recordar, primero, la oposición absolutamente férrea que hubo por parte de la izquierda asturiana, o de una parte de la izquierda asturiana, a que se pudiera llevar a cabo esta comisión de investigación. Lo que espero del dictamen final es que nos diga qué fue lo que falló, por qué se estaba operando y extrayendo carbón ilegal en Asturias y, cuando sepamos cómo se llegó a esa situación, pues que no se vuelva a repetir.

Dimisiones y salidas del Gobierno

–Ha habido cuatro cambios de consejeras en estos dos años. ¿Qué le parece?

–Bueno, pues es es la muestra de la inestabilidad en la que está instalado este Gobierno de coalición. Hay una cosa que me duele especialmente, y es que en los casos concretos de Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, se les utilizó de escudo humano. Antes de dejarlas dimitir o hacerlas dimitir, se las utilizó como escudo humano para proteger la figura del presidente del Gobierno. Y creo que eso es un acto de cobardía.

–Nieves Roqueñí es ahora la presidenta de El Musel.

–Sí, y se ha convertido en un apéndice del Gobierno del Principado. Estoy profundamente decepcionado con la la gestión que está llevando. Responde más a criterios y términos más 'sanchistas' que de respeto y lealtad entre instituciones.

–¿Está diciendo que es la undécima consejera del Gobierno en lugar de presidenta del puerto?

–Creo que pesa más en su cabeza a quién le debe los nombramientos de sus cargos que lo que tiene que hacer con sus cargos y eso es profundamente decepcionante.

–¿Es España un país de corruptos?

–No, en absoluto.

–¿Y es el PSOE un partido corrupto?

–El PSOE está capitaneado por un grupo de personas que están asediadas por la corrupción y no creo que esto sea puesto en duda por nadie. Los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista están hoy respondiendo ante la justicia con sendas cuestiones abiertas ante los jueces, ¿no? Por tanto, es evidente que hay una situación anómala al frente del PSOE. Por mucho menos hubo una moción de censura.

–Una moción de censura que vino después de que se condenara por corrupción y financiación ilegal a un partido, el PP, que gobernaba en aquel momento.

–Eso no fue así. Pero en cualquier caso, insisto en que por mucho menos se montó una moción de censura. Y lo cierto es que yo esperaba también que hubiese algún tipo de reacción aquí en Asturias. Porque claro, lo que uno no puede decir es que condena la corrupción, que no la tolera, que no se puede convivir con ella, pero dejar que un gobierno que está en esta situación siga adelante. Creo que hay motivos suficientes para que nuestro presidente del Principado y la FSA se sumen a las peticiones que han hecho otros otros líderes, como Emiliano García-Page, de convocatoria de elecciones urgente.

–¿Cómo recibió la imputación del exministro Montoro?

–Pues con tristeza y con la misma reacción contundente que tengo hacia cualquier persona que se ha imputado por una cuestión de corrupción. Ya veremos si utilizó su posición para lo que no debía, lo dirá un juez, pero no tengo distinto mensaje en función del color del corrupto. El corrupto es corrupto.

–De lo que se le acusa al exministro son hechos muy graves si se demuestran.

–Si se demuestran, efectivamente hablamos de hechos muy graves.

–Le cito una frase textual: «Si negocias presupuestos en una prisión, te asocias con presidiarios y pactas una amnistía con delincuentes, no te extrañe acabar en la cárcel, es tu ambiente». Sabe quién de quién es la frase, ¿verdad?

–Creo que de José María Aznar.

–De un presidente que ha visto como 12 de sus 14 ministros de su último gobierno han sido procesados, investigados e incluso algunos condenados.

–De un presidente de una de las épocas más brillantes de la historia de España y que permitió el despliegue de este país en todas sus vertientes.

–¿Y cree que es apropiado que alguien que ha tenido a 12 de sus 14 ministros de su último gobierno procesados, investigados o condenados pueda realizar esas declaraciones?

–A mí me parece que la situación que vive ahora mismo España y atenaza a este Gobierno es lo suficientemente grave como para que se pueda hacer esta reflexión.