De izquierda a derecha: El director general de Energía, Javier Cuelli; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez; y el consejero de Hacienda y portavoz del Principado, Guillermo Peláez, este lunes tras el Consejo de Gobierno.

Asturias analiza «cuestiones técnicas» para concretar una condonación de la deuda de 1.508 millones

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, explica que «la quita supone no solo la parte que se corresponde con los mecanismos del Estado y también deuda bancaria»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:46

El Gobierno de España ha anunciado una intención de que se apruebe en Consejo de Ministros mañana martes el proyecto de ley orgánica que ... permite la condonación de la deuda. Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se han mantenido durante estos meses «reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda para que se concrete esa condonación de deuda que en el caso de Asturias corresponde a 1.508 millones de euros». Así lo explicó esta mañana el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en Oviedo.

