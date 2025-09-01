Asturias analiza «cuestiones técnicas» para concretar una condonación de la deuda de 1.508 millones

El Gobierno de España ha anunciado una intención de que se apruebe en Consejo de Ministros mañana martes el proyecto de ley orgánica que ... permite la condonación de la deuda. Desde el Gobierno del Principado de Asturias, se han mantenido durante estos meses «reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda para que se concrete esa condonación de deuda que en el caso de Asturias corresponde a 1.508 millones de euros». Así lo explicó esta mañana el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en Oviedo.

Peláez aseguró que el Gobierno del Principado espera «tener ese proyecto de ley para poder analizarlo, porque es verdad que hay cuestiones técnicas sobre cómo se va a producir esa condonación que queremos analizar».

Para el portavoz del Gobierno de Asturias el hecho de que este martes se apruebe en el Consejo de Ministros ese proyecto de ley «supone también el cumplimiento del compromiso que adquirieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuando anunciaron la condonación, dijeron que este mismo año presentarían ese proyecto de ley orgánica», expresó satisfecho.

En cuánto a la forma en que se va a producir esa quita de deuda, Peláez comentó que «la quita de los 1.508 millones de euros, que en el caso de Asturias supone no solo la parte de deuda que se corresponde con los mecanismos que el Estado habilita para las comunidades autónomas, sino que es fundamentalmente deuda bancaria, deuda con terceros», concretó.

Añadió que «en esas reuniones que se mantuvieron con el ministerio se estuvieron fijando los criterios técnicos para esa condonación de deuda. Queremos ver el texto definitivo para ver cómo se materializa esa condonación», concluyó Peláez.