Renfe liquida el primer pago de los futuros trenes de cercanías: 5,7 millones de euros

Renfe acaba de publicar sus cuentas de 2024 con una novedad importante para Asturias. Por primera vez el apartado de inversiones ejecutadas recoge entre ... los proyectos significativos la «adquisición de 31 trenes eléctricos de ancho métrico». Es el pedido que adjudicó en 2020 a CAF, pero que a los meses quedó paralizado por una discusión sobre el tamaño que debían tener esas unidades. EL COMERCIO destapó en 2023 que el encargo seguía bloqueado, pues cumplir el contrato provocaría trenes demasiado grandes como para pasar por los túneles de la red asociada a Feve. Tras un cambio normativo, el proyecto se retomó, completando la fase de diseño en la segunda mitad de 2023, y procediendo al corte de la primera chapa en febrero de 2024. Tras aprobar un modificado, el coste del pedido se sitúa en los 219,7 millones.

Para saldar los avances materializados Renfe ejecutó una aportación de 5,74 millones el pasado curso, lo que supone un 0,7% de todas sus inversiones. El pago cubre apenas el 2,6% de la factura pactada con CAF, un tímido primer paso. Ahora toca al fabricante mantener su compromiso de terminar las primeras unidades en el segundo semestre de 2025, para su homologación y puesta en servicio en el primero de 2026.

Entregas graduales

El compromiso pasaría por ir haciendo entregas graduales entre 2026 y 2027. Hay antecedentes que invitan a pensar que es un plazo ajustado. Este pedido para ancho métrico salió a concurso junto a otro lote de seis nuevos trenes alpinos; según sus informes de gestión, CAF hizo el primero en 2023 y acabó el último de la remesa en 2024.

De momento hay otra novedad al respecto. El Ministerio de Transportes y Renfe renovaron el pasado diciembre su contrato de prestación de obligaciones de servicio público, esto es, el acuerdo que fija cuántos trenes deben circular en cada línea subvencionada. Las nuevas condiciones se fijan para 2025, 2026 y 2027. A la hora de detallar el material rodante que Renfe tendrá adscrito al encargo al final de ese periodo ambas partes dan por hecho que a lo largo de 2027 se dispondrá de 37 unidades nuevas para el ancho métrico, dato que exige una aclaración.

El pedido inicial a CAF era de 31 trenes, pero Transportes anunció que ejecutaría una opción para ampliarlo en siete más. Es decir, la remesa completa sería de 38 unidades, con lo que, en el inventario incluido en el acuerdo entre Transportes y Renfe, faltaría una. El documento, por cierto, anticipa el número de serie que la operadora dará a sus incorporaciones. El tren básico, de 31,6 metros de longitud, 149 plazas –45 sentadas y dos de movilidad reducida– circulará como serie 412; la versión ampliada, de 42,5 metros y 221 plazas (83 de ellas sentadas y dos de movilidad reducida) lo hará como serie 413 y la dual, de igual capacidad y con 54,2 metros, lo hará como serie 714.

El contrato entre Renfe y el ministerio indica que conforme vayan llegando estas incorporaciones se procederá a dar de baja otros 37 trenes obsoletos: los ocho que hay de la serie 2400, cuatro de la 2600, siete de la 3300, los nueve de la 3500, dos de la 3600 y siete más de la 3800. El documento precisa que para cumplir con el Pais Vasco se traspasará a esta comunidad nueve trenes de esta última familia a cambio de otros tantos de la 3600.

Hitos de Renfe el pasado año

Más allá de las cercanías, el pasado año fue un ejercicio de hitos de Renfe en Asturias. En abril llegó el AVE S-106, incorporando a la comunidad a los servicios de alta velocidad; en julio lo hizo el AVLO S-106. La compañía invirtió 7,7 millones en mejorar los controles de acceso y salida en estaciones de nueve comunidades, entre ellas Asturias. También llegó a la región el sistema Cronos, que permite pagar el billete sencillo pasando la tarjeta de crédito directamente por los tornos.

Pese a ello la red de cercanías de ancho convencional captó a 6,7 millones de desplazamientos, un 8,6% menos que en 2023, mientras que en ancho métrico mejoró un 1,6% hasta los 1,6 millones de usos.

El de 2025 será un curso clave. La reapertura de la línea Gijón-Laviana, tras una renovación integral a la que aún le queda alguna actuación, se ha presentado como el ejemplo de lo que el Plan de Cercanías acabará suponiendo para toda la red. El hito se redondeó estrenando servicios semidirectos, pero con una flota cada año más envejecida. Son éstos meses para calibrar el resultado de la inversión hecha.