Infografía del interior de los futuros trenes que la empresa CAF construirá por encargo de Renfe para renovar la red de cercanías de la antigua Feve. CAF

Renfe liquida el primer pago de los futuros trenes de cercanías: 5,7 millones de euros

El pasado curso saldó un 2,6% de la factura por las 31 unidades del pedido inicial a CAF. Transportes y la operadora fijan en un nuevo contrato que toda la remesa estará en 2027

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:32

Renfe acaba de publicar sus cuentas de 2024 con una novedad importante para Asturias. Por primera vez el apartado de inversiones ejecutadas recoge entre ... los proyectos significativos la «adquisición de 31 trenes eléctricos de ancho métrico». Es el pedido que adjudicó en 2020 a CAF, pero que a los meses quedó paralizado por una discusión sobre el tamaño que debían tener esas unidades. EL COMERCIO destapó en 2023 que el encargo seguía bloqueado, pues cumplir el contrato provocaría trenes demasiado grandes como para pasar por los túneles de la red asociada a Feve. Tras un cambio normativo, el proyecto se retomó, completando la fase de diseño en la segunda mitad de 2023, y procediendo al corte de la primera chapa en febrero de 2024. Tras aprobar un modificado, el coste del pedido se sitúa en los 219,7 millones.

