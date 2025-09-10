Restricciones en las carreteras de Asturias: cierran por obras de mejora los túneles de la autovía A-63 durante la noche Las restricciones se activarán entre las 23.00 horas y las 6.00, de forma secuenciada

R. M. Gijón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:25

Una directiva de la UE especifica los elementos de seguridad que deben estar instalados en la red viaria principal. España se estaba retrasando en abordar esa inversión y la Comisión Europea abrió un expediente de infracción por ello. Bruselas luego colaboró con la solución, facilitando Fondos Next Generation con los que abonar esas reformas.

Siguiendo ese compromiso el Ministerio de Transportes está acelerando la mejora de sus túneles en Asturias, lo cual exige aplicar restricciones al tráfico. Esa solución encarece los trabajos pero da seguridad a los operarios y reduce las molestias a los conductores.

Para avanzar desde anoche y hasta el 19 de septiembre el ministerio irá efectuando cortes en los túneles de Priañes, Peñaflor y El Fresno, en la autovía del suroccidente (A-63), concretamente entre Trubia y Grado. Las restricciones se activarán entre las 23.00 horas y las 6.00, de forma secuenciada. Anoche, por ejemplo, el corte fue en el túnel de Peñaflor que sirve a quienes conducen hacia La Espina. Hoy en la misma calzada le tocará el turno al de El Fresno.