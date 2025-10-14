Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas, en Valladolid, provoca retrasos en los trenes entre Madrid y Asturias El accidente, que se ha producido a las diez de la mañana a la altura de Hornillos, deja demoras en los servicios comerciales del Corredor Norte

El Norte Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 11:55 | Actualizado 12:03h.

El arrollamiento de una persona «en un punto de paso no autorizado» entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas, en las proximidades de Hornillos de Eresma, está provocando retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid. El accidente ha tenido lugar sobre las diez de la mañana de este martes por causas que están bajo investigación y en estos momentos, una hora después del accidente, el tren -que lleva pasajeros- se encuentra parado en estos momentos en el citado punto, a la espera de que las autoridades competentes autoricen continuar con la ruta.

Como consecuencia del suceso, la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, se encuentra «interrumpida», según Adif, y está provocando demoras en los servicios comerciales del Corredor Norte. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de la persona arrollada, si bien por el momento se desconoce si se trata de un hombre o de una mujer. Hasta el lugar se ha trasladado también un médico de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo.

Hemos tenido un arrollamiento en la línea de alta velocidad Olmedo Valladolid. Tren 4391 arrolla una persona sobre el pk 142 y se detiene en el 144 de línea 080, ente Olmedo y Valdestillas a la altura de Hornillos. Ello nos obliga a suspender la circulación. Estos son los trenes… pic.twitter.com/Avr8NwI4H1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 14, 2025

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó en X del incidente que mantiene suspendida la circulación. «Si se prolongan las tareas de levantamiento del cadáver la afección va a ser notable», avanzó, al tiempo que señaló a las 11:00 horas que unos 13 trenes que iban a circular por la línea del AVE entre Madrid y Valladolid no pueden continuar con su viaje. Esto condiciona las comunicaciones de Madrid con el País Vasco, Galicia, Asturias -en concreto la línea entre Madrid y Avilés-, Cantabria, así como con ciudades de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Burgos, entre otras.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, no obstante, no se ha visto afectada, ya que el accidente se ha producido en el punto kilométrico 142 de la línea férrea, junto a un camino agrícola que sale de la VA-405, después de la bifurcación hacia Galicia.