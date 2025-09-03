Ryanair no deja de volar en Asturias La 'low-cost' irlandesa está obligado por un contrato de 3.811.500 euros a mantener las rutas con Roma, Düsseldorf y Bruselas hasta el verano de 2026. En el aeropuerto asturiano paga una tasa de 2 euros por viajero, lo que ha supuesto un desembolso de 845.208 desde noviembre de 2022 hasta julio pasado

Chelo Tuya Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:46

Volvió a Asturias en noviembre de 2022 y dijo que lo hacía «para quedarse». Ya había operado desde el aeropuerto asturiano entre 2012 y 2013, sin ayuda pública, con salidas a Madrid, Barcelona y Gran Canaria. Ese 'para quedarse' de su vuelta lo haría, dijo, incluso sin que mediara, como para su regreso, financiación pública para sus rutas en forma de contratos de promoción turística. Incluso llegó a avanzar que sobre la mesa estaba la posibilidad de operar la conexión con Madrid y acabar con el monopolio de hecho de Iberia en el corredor aéreo entre el aeropuerto asturiano y Barajas.

Ryanair aterrizó en la región en la temporada de invierno de 2022 con una oferta de cinco rutas. Dos, gratis, la de Dublín y la del aeropuerto británico de Stansted. Tres, bajo convenio con el Principado: las de Roma, Bruselas y Düsseldorf, aunque el aeropuerto alemán en el que opera es el de Weeze. Tres años después, de lo dicho, nada. Ryanair seguirá volando desde Asturias, sí, pero solo las rutas a la que está obligada por contrato.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, la primera ruta eliminada fue la de Dublín, que operó solo un año y que anuló pese a sus buenas cifras. Movió en un año, en las temporadas de verano e invierno, 31.130 personas. Esa anulación no tuvo la explicación que sí recibió la segunda. La aerolínea irlandesa culpó a Aena, el ente que gestiona todos los aeropuertos del país, y achacó «a sus altas tasas» la supresión de la ruta con Stansted. Una en la que competía con Vueling, que vuela, ella sí con apoyo financiero del Principado, entre Asturias y el aeropuerto londinense de Gatwick, y en la que movió 91.187 personas entre el último trimestres de 2022 y el primero de 2023. Nunca superó las cifras de Vueling y, en su marcha, aseguró que el aeropuerto de Asturias perdería «mas de 15.000 plazas» y que estaba «un 40% infrautilizado».

Recibe 3,8 millones y paga 845.208 euros

Hasta el momento, entre noviembre de 2022 y julio de 2025, son 422.604 los pasajeros que ha movido Ryanair en sus rutas desde y hacia Asturias. De acuerdo a lo que dice Aena, paga por ello una tasa de 2 euros por viajero. Es decir, aportó 845.280 euros. Sin embargo, de las arcas regionales asturianas recibirá por las tres rutas que operará hasta el próximo verano un total de 3.811.500 euros.

La patronal de las agencias de viaje en Asturias, Operadores Turísticos y Agencias de Viaje de Asturias (OTAVA) ha señalado ya en numerosas ocasiones los horarios incómodos que ofrece la compañía y la necesidad de ampliar pasaje para la conexión con Roma. Es la italiana, de entre las rutas que ofrece desde Asturias, la más utilizada con 122.464 usuarios. Le sigue Bruselas, con 102.466 y cierra el listado Düsseldorf, con 82.576 usuarios. Una baja ocupación debido a que, en realidad, la operación es con el aeropuerto de Weeze, que se encuentra a 80 kilómetros del centro de Düsseldorf.