El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Una mujer se realiza una mamografía en el Hospital de Cruz Roja, que colabora con el Sespa en el programa de cribado de cáncer de mama.

El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama

La Consejería considera que el programa asturiano para la detección precoz de este tipo de tumores «tiene unos tiempos adecuados». El director general de Salud Pública se reúne hoy con la comisión correspondiente del Ministerio de Sanidad para tratar el asunto, en plena polémica por el fallo detectado en Andalucía

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:50

Comenta

El director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con la comisión correspondiente ... del Ministerio de Sanidad, en la que el fallo detectado en el cribado de cáncer de mama de Andalucía ha estado muy presente en el orden del día . A raíz de dicho fallo, el departamento que dirige Mónica García ha decidido pasar revista a los programas de detección precoz de tumores, tanto de mama como de colon y cérvix, que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas, incluida Asturias. «Les daremos nuestros datos en cuanto los soliciten», asegura la Consejería de Salud del Principado, cuya titular, Concepción Saavedra, asegura que, en Asturias, «estemos teniendo unos tiempos adecuados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    0,72 euros por ir de Gijón a Oviedo: así quiere acabar con el problema del peaje del Huerna la patronal de las autopistas
  4. 4 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  5. 5

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  6. 6

    ¿Cuáles son los veinte destinos regulares y ocho chárter que estrenará el aeropuerto de Asturias?
  7. 7 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  8. 8 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  9. 9 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida
  10. 10 El Boombastic se celebrará del 16 al 18 de julio en Llanera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama

El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama