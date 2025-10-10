El Servicio de Salud de Asturias llama a 75.000 mujeres al año para hacerles el cribado del cáncer de mama

El director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con la comisión correspondiente ... del Ministerio de Sanidad, en la que el fallo detectado en el cribado de cáncer de mama de Andalucía ha estado muy presente en el orden del día . A raíz de dicho fallo, el departamento que dirige Mónica García ha decidido pasar revista a los programas de detección precoz de tumores, tanto de mama como de colon y cérvix, que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas, incluida Asturias. «Les daremos nuestros datos en cuanto los soliciten», asegura la Consejería de Salud del Principado, cuya titular, Concepción Saavedra, asegura que, en Asturias, «estemos teniendo unos tiempos adecuados».

El sistema asturiano «nos permite ir conociendo, no en el día a día, pero sí de un día para otro, cómo están yendo los cribados». Para el de mama, se cita a las mujeres cada dos años. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) realizada anualmente unas 75.000 llamadas. El 73% de las mujeres contactadas se hacen esta mamografía preventiva.

En Asturias, el programa de cribado de cáncer de mama se inició en 1991 en el área sanitaria IV y, de ahí, se fue implantando en toda la región. La cobertura de dicho plan, dirigido inicialmente a mujeres de entre 50 y 60 años, se irá ampliando en la región hasta llegar a los 74 años, en un intento de ampliar su capacidad de detección precoz del cáncer de mama, que tiene en el Principado una de las mayores tasas de incidencia del país.

En el caso del cribado de colon, los tiempos «también son adecuados», según Saavedra, pero «tenemos una peor respuesta» a las llamadas que realiza el Sespa. De hecho, «estamos en el 34%, pese a que desde el Servicio de Salud se insiste en la importancia de someterse a este cribado.