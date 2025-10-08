La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud andaluza Juanma Moreno anuncia que ha aceptado la dimisión de Rocío Hernández y anuncia más cambios en la Consejería

Héctor Barbotta Sevilla Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:45 | Actualizado 21:41h. Comenta Compartir

La crisis del programa de cribados del cáncer de mama ha tenido importantes consecuencias políticas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que deja su cargo de inmediato.

Se trata del primer cese de un consejero por cuestiones de gestión que se produce desde que Juanma Moreno accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía en enero de 2019.

El presidente ha anunciado también que habrá cambios en la Consejería y ha señalado que es inaceptable que el Gobierno andaluz haya tenido conocimiento del problema que se estaba suscitando en el programa por boca de las propias afectadas.

Ya a mediodía, cuando tras el Consejo de Gobierno se informó del plan de choque aprobado para afrontar esta crisis, se decidió que Rocío Hernández no asumiera la comunicación del mismo, tarea que quedó a cargo de la portavoz del Gobierno, Carolina España. La explicación que se dio en ese momento fue que la todavía titular de Salud se había desplazado hasta el hospital sevillano Virgen del Rocío, epicentro de la crisis, para coordinar la puesta en marcha de las medidas. Sin embargo, apenas unas horas después se comunicó su cese.

«Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y en último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España», dijo el presidente en una comparecencia convocada sorpresivamente este miércoles por la noche.

Moreno subrayó que la ya exconsejera, a la que no mencionó por su nombre, ha gestionado «como todos con sus errores, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda».

«No hay excusas»

Para el presidente, es comprensible que en un sistema con las dimensiones y la complejidad del Servicio Andaluz de Salud, donde cada día se hacen miles de actos médicos, desde atender un nacimiento a operar catarata o a trasplantar un corazón a veces haya errores, problemas e incidencias. Pero lo que a su juicio resulta difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que advirtieran del problema. «No hay excusa -dijo el presidente-, otros quizás las pondrían. Nosotros no lo vamos a hacer. Actuamos».

En esa dirección, Moreno anunció que además del cambio en la Consejería se acometerá una renovación profunda en el sistema sanitario. «Auditaremos lo que haga falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa», adelantó antes de destacar que la sanidad pública es uno de los pilares del estado del bienestar. «Apostamos por ella como nunca -subrayó-, jamás ha habido más medio ni más inversión que ahora».