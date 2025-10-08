Andalucía prevé realizar todas las pruebas pendientes del cribado de cáncer de mama antes del 30 de noviembre El SAS pone en marcha un plan de choque en el que invertirá 12 millones de euros y señala que el 90 por ciento de los 2.000 retrasos se concentra en Sevilla

El Gobierno andaluz quiere cerrar cuanto antes la crisis abierta por los fallos en el protocolo de cribado del cáncer de mama. Para el 30 de noviembre, en apenas siete semanas, todas las pruebas complementarias, pendientes de realizar a las mujeres cuyas primeras mamografías dieron resultados no concluyentes, tendrán que estar realizadas. «Se harán todas las pruebas que sean necesarias», adelantó la portavoz de la Junta, Carolina España.

En total, hay unas 2.000 pacientes en esa situación a las que no se informó que debían someterse a nuevas pruebas. La Junta investiga los motivos por los que se produjo ese fallo. Un 90 por ciento de estos casos se concentra en el hospital sevillano Virgen del Rocío, mientras el 10 por ciento restante se ha producido en Málaga y en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Aunque la Junta no cuenta aún con la información precisa de cuántas son las pacientes cuyo estado de salud pudo haber empeorado a causa de esta situación, según las estadísticas del SAS en torno al uno o dos por ciento de las mujeres con diagnósticos no concluyentes en las primeras mamografías son las que podrían sufrir una lesión tumoral.

Mientras el SAS investiga los motivos de este fallo de comunicación y determina el número concreto de mujeres afectadas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la puesta en marcha de un plan de choque en el que invertirá 12 millones de euros y con el que se prevé que se realicen las pruebas diagnósticas pendientes, tanto mamografías como ecografías, a las mujeres en esa situación.

Contrataciones

Para ello, se contratará a 119 profesionales en las unidades hospitalarias de mama, de los que 65 serán facultativos en radiodiagnóstico, 20 enfermeros, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Se implantarán continuidades asistenciales y actividad extraordinaria sábados, domingos y festivos, según explicó la portavoz.

Este plan se implantará principalmente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde según los datos de la Junta se han registrado el 90 por ciento de los fallos de información a las mujeres con resultados no concluyentes en sus mamografías. El resto se concentra en Málaga y en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde también se aplicará el plan de choque.

Según la portavoz de la Junta, en la mayor parte de los centros hospitalarios andaluces sí se informaba a las afectadas de que debían someterse a nuevas pruebas pese a el protocolo, en vigor desde 2011, no obligaba a ello.

Paralelamente, la Junta ha aprobado una modificación de este protocolo, de manera que a partir de ahora , sí se notificará a aquellas pacientes cuyas mamografías no han arrojado resultados concluyentes y deban someterse, en diferentes plazos, a nuevas pruebas. De esta manera, ya está en vigor una nueva instrucción para cuando una mamografía del cribado esté informada por los dos radiólogos y pertenezca al grupo de hallazgos probablemente benignos, pero con necesidad de un seguimiento, se le informe a la mujer.

España señaló que todos los centros implicados están ya informando de manera proactiva a las pacientes en esta situación. tanto de forma presencial como telefónica. «Les estamos explicando con claridad los resultados, lo que ha ocurrido y cuáles son los siguientes pasos en función de cada caso», apuntó.

La puesta en marcha de este plan de choque fue informado tras el Consejo de Gobierno por Carolina España en una comparecencia en la que no intervino la titular de Salud, Rocío Hernández, quien a esa hora se encontraba en el hospital Virgen del Rocío poniendo en marcha este plan, según explicó la propia portavoz. Para España, se trata de un caso «que nunca debió ocurrir» y que la Junta trabaja para que no suceda de nuevo.

Sin entrar en analizar si se trata de la crisis más importante en la presente legislatura, La portavoz de la Junta sí reconoció que se trata de una situación que afecta al Gobierno andaluz. «Nos preocupa y nos ocupa bastante», dijo.

España adelantó que cuando se detecte el origen del fallo se depurarán las responsabilidades, pero que ahora lo prioritario y más importante es atender a las mujeres afectadas.

El programa de cribado del cáncer de mama en Andalucía está en vigor desde 1995 y en los últimos años se ha incrementado sensiblemente el número de mujeres que se someten al mismo. De las 440.000 citas que se gestionaron en 2022, se ha pasado a 848.000 citas en los nueve primeros meses de 2025.