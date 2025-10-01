Gran movilización sanitaria en Madrid con presencia asturiana: «No podemos consentir que se nos siga menospreciando»

«No vamos a consentir que se nos siga menospreciando. Ya es hora de que se reconozca nuestro trabajo y que mejoren nuestras condiciones laborales ... ». Las palabras de María Belén García, secretaria general en Asturias del sindicato de enfermería Satse, explican el por qué de la manifestación celebrada este miércoles en Madrid contra el Ministerio de Sanidad. Una protesta promovida a nivel nacional por CSIF, Satse, UGT y CCOO para mostrar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco que plantea el departamento de Mónica García.

Miles de profesionales de toda España se desplazaron hoy a Madrid para que reclamar que se escuchen sus reivindicaciones. Entre las voces que se alzaron frente a la sede ministerial, se pudo escuchar también las de los sanitarios asturianos. «No puede ser que a estas alturas sigamos sin poder acceder a la jubilación voluntaria, ya sea parcial o anticipada, ni que las enfermeras estemos todavía clasificadas en un grupo profesional que no nos corresponde», recalcaba María Belén García desde la capital.

Una reclasificación profesional acorde al título y formación correspondientes y con la retribución «adecuada» es una de las principales reivindicaciones de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Poder jubilarse de forma anticipada o parcial «por coeficientes reductores que incluya las guardias» sería la segunda, según apuntaba Felipe Piedra, responsable asturiana de la sección sanitaria de CSIF, también desplazado a Madrid. Y en tercer lugar: «Pedimos una jornada de 35 horas que respete la conciliación familiar del personal».

Ese es, en resumen, el caballo de batalla de los trabajadores de la sanidad pública, que hoy, alto y claro, advertían a la ministra Mónica García que «vamos a seguir con las movilizaciones». Según ponía de manifiesto la dirigente asturiana de Satse, «no podemos permitir que se cierre en falso ni que se tire por la borda el esfuerzo negociador de tres años».

El Estatuto Marco es el texto legal que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Su reforma, después de décadas sin tocar, «es una oportunidad histórica» y «no la vamos a dejar pasar». A la gran movilización desarrollada en Madrid se suma la huelga general que los médicos tienen convocada para el viernes, en su caso, para reivindicar un Estatuto Marco específico para este colectivo profesional que reconozca su formación y su responsabilidad.