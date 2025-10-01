El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La delegación liderada por CSIF, en la movilización celebrada hoy en Madrid.

Gran movilización sanitaria en Madrid con presencia asturiana: «No podemos consentir que se nos siga menospreciando»

Delegaciones de los sindicatos CSIF, Satse, UGT y CCOO en Asturias se sumaron a la protesta convocada frente al Ministerio de Sanidad contra la nueva regulación de sus condiciones laborales

Miriam Suárez

Miriam Suárez

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:28

«No vamos a consentir que se nos siga menospreciando. Ya es hora de que se reconozca nuestro trabajo y que mejoren nuestras condiciones laborales ... ». Las palabras de María Belén García, secretaria general en Asturias del sindicato de enfermería Satse, explican el por qué de la manifestación celebrada este miércoles en Madrid contra el Ministerio de Sanidad. Una protesta promovida a nivel nacional por CSIF, Satse, UGT y CCOO para mostrar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco que plantea el departamento de Mónica García.

