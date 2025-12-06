Santander busca atraer turistas asturianos esta Navidad La ciudad instalará mupis en Gijón y Oviedo, además de lanzar una campaña de radio para animar a visitarla

A. Villacorta Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:19 | Actualizado 20:28h. Comenta Compartir

La Navidad se ha convertido en un escaparate para muchas ciudades españolas. Una escalada de luces desbocada y una carrera por atraer turistas que un año más encabeza Vigo y a la que se van sumando localidades como Santander.

La capital vecina acaba de poner en marcha una nueva campaña promocional dirigida a los habitantes de las comunidades autónomas próximas, entre ellas Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León, con el objetivo de animarlos a visitar la ciudad durante las fiestas y disfrutar de su amplia programación festiva, así como del comercio local.

Así lo ha dado a conocer el concejal de Turismo, Fran Arias, quien ha explicado que la acción busca reforzar la presencia de Santander como destino «cercano y atractivo» para realizar escapadas navideñas, adelantar compras y disfrutar de las celebraciones.

La imagen gráfica de la campaña se integra en la identidad visual de 'Santander es Navidad', que este año se desarrolla bajo el lema 'SanTanDer, tan mágica como real', un concepto que pretende transmitir la combinación de ambiente festivo, calidad urbana, tradición y experiencias auténticas que ofrece la ciudad en estas fechas.

La iniciativa contará con una amplia difusión en medios digitales y radios, y se instalarán mupis en ciudades de referencia como Gijón, Oviedo, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, León, Logroño y Pamplona.

Según ha detallado el edil, la previsión de impacto de estos soportes supera los 4,3 millones de visualizaciones semanales. Además, la campaña incluye más de 320 cuñas de radio, reforzando su alcance en las principales provincias de influencia: Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Burgos, Valladolid, Palencia, León, La Rioja y Navarra. En el entorno digital, se estima un alcance adicional superior a los 2,6 millones de impactos.

Toda la programación navideña, información actualizada y los principales puntos de interés se encuentran disponibles en la web oficial 'Santander es Navidad', una plataforma que centraliza actividades, horarios y contenidos para facilitar la visita tanto a vecinos como a turistas.

Temas

Gijón

Oviedo

Santander