Sanz Montes nombra delegado de Cáritas al párroco de Piedras Blancas, Vicente Pañeda

E. C.

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:47

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha nombrado nuevo delegado episcopal de Cáritas Diocesana de Oviedo al sacerdote Vicente Pañeda Requejo, en sustitución de José María Hevia Álvarez, quien ocupaba el cargo desde 2022. Según figura en los Estatutos, el delegado episcopal es el representante permanente del arzobispo ante el Consejo Diocesano y la Comisión Permanente, así como ante las Cáritas Parroquiales o de las Unidades Pastorales y las Cáritas Arciprestales.

Sus funciones, entre otras, se centrarán en presidir, en nombre del arzobispo, los órganos de gobierno de Cáritas; desarrollar la plena identidad cristiana y eclesialidad de las actividades y obras de Cáritas y procurar el cumplimiento de los fines institucionales de Cáritas en toda la diócesis, en coordinación con los vicarios episcopales, arciprestes y con el director de Cáritas Diocesana.

También deberá colaborar en la formación de la conciencia caritativa y social en la pastoral de la Diócesis, así como cuidar el contacto y la coordinación con los sacerdotes que presiden las Cáritas en las parroquias o las Unidades Pastorales, junto con los delegados de cada arciprestazgo. Al mismo tiempo, deberá promover y potenciar, junto con el director, la incorporación y formación de las personas que colaboren en las obras y servicios de Cáritas diocesana.

Al tiempo que esta nueva encomienda pastoral, Vicente Pañeda Requejo seguirá siendo párroco de la Unidad Pastoral de Piedras Blancas, como hasta el momento.

