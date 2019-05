«Si no se actúa de manera urgente en la Senda del Oso, mi accidente no será el único» 01:11 Josefina Sánchez Aguilera, esposa de Joel De Bruine, explica cómo fue el accidente que sufrió su marido el pasado día 20. / PABLO LORENZANA El guía turístico herido en la vía presentará una reclamación al Principado y a la Mancomunidad de los Valles del Oso EUGENIA GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 29 mayo 2019, 02:38

«Como guía turístico profesional, considero una verdadera lástima que la Senda del Oso, que es una nuestras mayores joyas naturales, se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable. Si no se actúa de manera urgente, mi accidente no será el último». Joel Arnoldus De Bruine, el senderista hispano-holandés de 45 años herido el pasado día 20 de mayo en la Senda del Oso, rompió ayer su silencio a través de un comunicado leído por su letrado, ya que todavía se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias, donde se recupera de una larga lista de lesiones.

En el despacho del número 44 de la ovetense calle Uría comparecieron el abogado Carlos Rodríguez Méndez y una compungida Josefina Sánchez Aguilera, esposa del accidentado. Tras agradecer las muestras de cariño recibidas a lo largo de la última semana, así como el trabajo de los bomberos, el equipo del helicóptero de rescate y el personal del HUCA, «cuya pericia y profesionalidad han sido fundamentales para que pueda contar lo ocurrido», el letrado indicó que el herido se encuentra en ocasiones «bastante lábil y preocupado por ser el principal sustento de su familia, pero a la vez es muy consciente de la suerte que ha tenido pese a la gravedad de la caída y las lesiones que padece».

Tras la lectura del comunicado de Joel, su mujer reiteró el principal mensaje del mismo: «Si no se toman medidas, mi marido no va a ser el último». «Le tocó a él como le podría haber pasado a cualquiera», lamentó poco antes de añadir que el arreglo de la Senda del Oso «es una responsabilidad que tienen que asumir desde ya mismo». «Hablamos de un situación límite; no se puede permitir que cada semana haya una persona herida o muerta». Sin entrar a valorar si se debería haber cerrado la ruta, Josefina Sánchez indicó que la vía verde era un sitio muy frecuentado por la familia. «Vamos a menudo; si no cada semana, cada diez días. La habíamos hecho un montón de veces pero nunca habíamos reparado en su estado». Ahora, añadió, «estamos muy preocupados porque se arregle cuanto antes». Aunque, evidentemente, la principal inquietud de Josefina Sánchez es que su marido se restablezca. «Lo único que queremos es que se recupere cuanto antes y de la forma menos dolorosa». Joel «es fuerte, pero le cuesta mantener el optimismo».

Entre tanto, su abogado está intentado hacer una pericial sobre el estado de la valla en el punto exacto donde se produjo el accidente y estudia si existe normativa sobre las medidas de protección que deben tener las sendas. Asimismo, adelantó que presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Mancomunidad de los Valles el Oso «y muy probablemente» contra el Principado como responsable subsidiario. «Existe jurisprudencia sobre la falta de mantenimiento de la ruta y tenemos claro que su titularidad es de la Mancomunidad». A expensas del peritaje de la vía verde, no descartan adoptar otras acciones legales y aseguran estar atentos a la investigación de la Fiscalía.