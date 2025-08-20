Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso Una pareja de visitantes denuncia que la mujer, que usa una silla de ruedas autónoma, sufrió un accidente por el mal estado de conservación del firme, así como numerosos desperfectos. Cocemfe recoge el caso y lo elevará al Principado

Silvia Valdezate, en la zona del túnel de la Senda del Oso en la que sufrió el accidente, con su silla de ruedas automotriz.

Año tras año, vuelve la polémica a la Senda del Oso. A pesar de las muchas actuaciones de conservación que se han emprendido, los desperfectos siguen ahí, en uno de los mayores atractivos de deporte en la naturaleza que tiene el centro de la región. En esta ocasión, se trata de una pareja de turistas la que denuncia que la mujer, Silvia Valdezate, que tiene reconocida una minusvalía del 80% y que emplea una silla de ruedas autopropulsada, sufrió un vuelco en el interior «del más largo de los túneles, junto a Peñas Juntas», explica su pareja, Roberto Serrano, quien precisa que «no iba a más de cuatro kilómetros por hora, y por culpa de la mala iluminación, Silvia no vio el socavón que la llevó a volcar», causándose lesiones en una mano, además del susto y el disgusto sufridos en lo que prometía ser una jornada de disfrute de la naturaleza y el paisaje.

Con casa en Gijón, esta pareja de Madrid se siente al menos en parte asturiana y «triste porque lo que es uno de los mayores atractivos turísticos esté en un estado tan deplorable» y porque «no se hayan aprovechado los fondos europeos del Plan de Recuperación» para poner esta senda en «condiciones para el uso de todos, en particular para que pueda ser un recorrido adaptado».

La propia Silvia Valdezate, dolorida y con una lesión a causa del accidente diagnosticada por los servicios médicos y que agrava sus dificultades de movilidad, remitió un comunicado a la oenegé Cocemfe para solicitar su ayuda para que la situación de la Senda del Oso mejore en el futuro para todos los usuarios. Explica la afectada que «esta caída pudo haber tenido todavía consecuencias fatales (rotura ósea o tendinosa), y más si se hubiera producido en alguno de los tramos que tienen ausencia de vallas protectoras y me hubiera precipitado al vacío. Ya hay dos casos previos de pérdidas de vidas humanas, en 2019 un ciclista de 60 años muere por el mal estado de la senda y otro en 2023».

La pareja añade que la Senda del Oso «es competencia del Gobierno del Principado de Asturias, concretamente de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, responsable de su mantenimiento y gestión. A pesar de que, según se indica en las vallas publicitarias de inversión en la propia senda, esta ha sido beneficiaria de inversiones en el año 2023 —procedentes de Fondos FEADER, del Principado de Asturias y de la Administración del Estado Español— por un importe total de 190.000 euros, destinadas a mejorar la accesibilidad, seguridad, mantenimiento de vegetación y renovación de infraestructuras, considerarmos que aún existen puntos críticos que ponen en riesgo la seguridad de las personas con movilidad reducida».

Valdezate, en su comunicado a Cocemfe, afirma que la «Senda del Oso está considerada como parcialmente accesible, siendo accesible todos los tramos si se dispone de apoyo motorizado -como es su caso- para silla de ruedas. Por ello, les traslado esta situación con el fin de que se valore la posibilidad de reparar el estado del firme y revisar las condiciones de accesibilidad y seguridad en dicho tramo, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para evitar que se repitan incidentes similares debido a la presencia continua de baches en el recorrido susceptibles de producir caídas en viandantes y en personas con movilidad reducida».

Apoyo de Cocemfe

Por parte de Cocemfe, la técnica de accesibilidad Alejandra García confirmó a Silvia Valdezate y a Roberto Serrano que «el año pasado estuvimos por allí y comprobamos que el tramo que está mejor es desde el área recreativa de Tuñón hasta el Cercado Osero I, y aún así tiene cuestas con una pendiente del 12%, lo cual no es accesible para sillas de ruedas. El resto de tramos de la Senda del Oso aparte de no ser accesibles, no tienen un mantenimiento adecuado para poder ser usados con autonomía y seguridad. Trabajamos continuadamente solicitando estas mejoras y en la próxima reunión que tengamos con Turismo trasladaremos también esta queja tuya».